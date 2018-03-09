棄醫藥大學當女警 「阿美公主」回母校招募新血

花蓮23歲阿美族女警劉純羽是新城分局的首位原住民女警，長相甜美、活潑可愛，被同事暱稱為「阿美公主」。（警方提供）

2018-03-09 19:04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮23歲阿美族女警劉純羽，是新城分局的首位原住民女警，她長相甜美、活潑可愛，被同事暱稱為「阿美公主」，4年前原本透過繁星計畫錄取中國醫藥大學，但為一圓從警夢，改報考台灣警察專科學校，畢業後返鄉服務，她最近回到高中母校海星中學招生，希望能為花蓮警力再添新血。

全台警力吃緊，新城分局員警共計161人，因為屬山地分局，有52名原住民員警，在所有女警中，年齡最小、也是分局首位「原住民」女警的劉純羽，才剛到新秀地區服務一年多，除了抓賊「巾幗不讓鬚眉」，更常走入社區宣導，展現高度親和力，是鄉親眼中的甜姊兒。

台灣警察專科學校第33期畢業的劉純羽，高中就讀海星中學，103年以優秀成績通過繁星計畫錄取中國醫藥大學，但自小就富有正義感的她，心中嚮往的職業卻是「警察」，希望有天能夠穿上女警制服，化身「正義姊」，打擊犯罪、為民服務。

劉純羽放棄醫藥大學後，隨即投入3個月後的警專考試，順利錄取，畢業第一志願就是選填回鄉服務，一年多來與民眾打成一片，愛笑的她總會拉著孩子一起合影，還曾受託陪伴部落學童，買冰淇淋與大家坐在台階上享用，成為名符其實的「人民保母！」

劉純羽說，從警後才知道辛苦，但樂在其中，喜歡為治安交通奉獻心力的過程，由於全台警力拉緊報，原住民員警人數也愈來愈少，警專37期考試將在5月27日招考，期望透過回到母校宣傳，鼓勵花蓮學弟妹投考，一起成為守護地方治安的生力軍。

新城分局長蘇保安說，近2年到新城分局報到的年輕員警共39人，花蓮子弟只有5人，將來警員在服務2年期滿後，極有可能調離現職返鄉，無法達到久任熟悉地方及播下情感的期許，令人憂心；若透過宣導及推展「原鄉警政」計畫，就能從校園中提前找到對從警有興趣的學生，藉由輔導、陪伴，除了能朝警職目標邁進，還可回鄉服務，嘉惠地方。