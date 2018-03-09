YouTube創辦人陳士駿 取得第一張就業金卡！

YouTube創辦人陳士駿取得我首張就業金卡！（國發會提供）

2018-03-09 18:32

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會推動「外國專業人才延攬及僱用法」（以下簡稱外國人才專法）甫上路，首張「就業金卡」已經發出！國發會指出，行政院院長賴清德日前首張就業金卡頒發予美國YouTube影音共享平台創辦人Steve Chen（陳士駿），感謝Steve願意回臺貢獻其科技技術與經營管理的長才。

「就業金卡」是針對外國特定專業人才所設計的尊榮禮遇措施，包括工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一之個人准證，持卡者除不需透過雇主申請，可自由尋職及轉換工作外，亦可享有尊親屬來臺探親最長一年之停留期，以及首次來臺者前三年薪資所得300萬元以上折半課稅等各項便利性及禮遇優惠措施。

Steve Chen是美國YouTube影音共享平台創辦人，後又成立AVOS公司，在美國的成功創業經驗享譽國際，為全球傑出的先進科技軟體技術創新與經營管理人才。

賴清德表示，希望能透過核發首張就業金卡予Steve Chen，加速吸引國際優秀新創人才來台，讓國內有意投入創業的青年接軌國際，促進國內產業轉型升級。也期盼全世界優秀的專業人才都能夠把臺灣當成自己的第二個家，讓全世界瞭解臺灣是一個張開雙手，擁抱國際人才的國家。

國發會指出，外國人才專法施行後，後續將再偕同相關部會，強化國家層級單一攬才入口網「Contact Taiwan」之功能，建置「網實合一、鏈結國際」一站式的攬才機制，提供專人專責攬才及諮詢服務，以積極延攬外國專業人才。