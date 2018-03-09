新北「實物銀行」開辦8年 幫助弱勢210萬人次

2018-03-09 17:47

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局推動實物捐贈的「幸福滿屋 實物銀行」方案開辦8年以來，捐贈金額已達13億元，幫助弱勢民眾達210萬人次，市長朱立倫今天出席活動，感謝400多個民間、企業及個人的愛心支持，讓社會更溫馨幸福。

新北市「幸福滿屋 實物銀行」開辦至今邁入第8年，許多單位從開辦至今持續響應，各種捐贈物品包括資源回收的阿嬤省吃儉用捐贈復康巴士，有企業廠商捐贈尿片、五穀粉甚至馬桶、衛浴設備，還有小朋友剪掉秀髮製作成假髮捐給罹癌病童，更有無名氏連續捐贈8年共1億5000萬元，今年捐贈的2000萬元成為長輩免費配老花眼鏡的經費。

世豐鋼鐵金屬公司董事長李文昌分享捐贈感言，他事業有成後，想要行善回饋社會，常被當成詐騙集團拒絕，一度讓他非常氣餒，所幸新北市實物銀行提供了管道，這幾年來他陸續提供急難救助金、二手家具、輔具、小家電，甚至幫弱勢民眾修繕等，累計服務上百個案，合計43萬多元，他說：「饑時一口飯，勝過飽食一斗米！」這是他持續行善的動力。

朱立倫說，新北市的「實物銀行」，包含食、衣、住、行、育、樂等各生活層面，不僅是白米、罐頭等食品，也包含尿布、衣物、家電、家具、車輛，甚至是頭髮、馬桶等，網羅500多項物資，2800多個捐贈單位次數，捐贈者從2歲到80歲都有，迄今受贈13億元的金錢與物資，造福210萬弱勢民眾人次，感謝社會各界的愛心。