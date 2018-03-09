冠軍獅王消失近半世紀 南瑤宮振興社舞獅重出江湖

南瑤宮笨港進香本月24日展開，半世紀前的「冠軍獅王」南瑤宮振興社舞獅也將重出江湖，隨香護駕演出。（記者湯世名攝）

2018-03-09 17:59

〔記者湯世名／彰化報導〕獅王出洞！成立至今正好滿100年的彰化市南瑤宮振興社，曾於54年在全國舞獅競賽中擊敗上百支隊伍，勇奪全國冠軍，其中，醒獅「出洞」段子更是膾炙人口，不過，振興社數年後即因故取消於各大廟會場合的舞獅演出。今年在南瑤宮遶境進香前夕，振興社決定恢復睽違近半世紀的舞獅，讓獅王「重出江湖」，將是今年笨港進香的一大吸睛焦點。

彰化市長邱建富說，早年南瑤宮笨港進香期間，勵英社「文館」與振興社「武館」兩館一起出動、隨香護駕，場景相當壯觀，振興社的舞獅更是萬眾矚目，每每成為廟會最受歡迎的焦點之一，54年還曾代表彰化縣參加全國舞獅比賽，榮獲全國冠軍，60年更上層樓，代表中區參加全國舞獅競賽，再度奪冠，南瑤宮振興社名號威震四方，舞獅、武術、兵器或對打都遠近馳名，保存「西螺七崁阿善師」的功夫精神。

不過，南瑤宮振興社舞獅團後來因故取消各大廟會場合的舞獅演出，南瑤宮笨港進香時，也不再有舞獅各個段子演出，這一消失就是近半世紀，冠軍旗也隱沒在百寶箱中。

振興社第7代傳人黃政雄說，在今年南瑤宮笨港進香前夕，振興社除了將當年的冠軍旗整理出來，重新裱框，更決定恢復睽違近半世紀的舞獅演出，讓獅王「重出江湖」！近來，他們晚間緊鑼密鼓練習，包括參拜、出洞、採食、甩尾、打滾、舐身、假眠等段子或套路，希望在這次遶境進香中，能以最完美的演出呈現在大家面前。

連日來現身南瑤宮為振興社團員加油打氣的邱建富說，南瑤宮笨港進香即將在本月24日展開，今年更增加到8天7夜，屆時振興社將重現睽違近半世紀的舞獅技藝，這也將是今年笨港進香的一大吸睛焦點。

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南瑤宮振興社第七代傳人黃政雄（前右）保存54年時奪得全國舞獅冠軍的冠軍旗，讓彰化市長邱建富（前左）豎大拇指稱讚。（記者湯世名攝）

南瑤宮振興社的「出洞」段子膾炙人口。（記者湯世名攝）

南瑤宮笨港進香本月24日展開，隨行演出的南瑤宮振興社成員加緊練習舞獅。（記者湯世名攝）

南瑤宮振興社成員加緊練習舞獅。（記者湯世名攝）