勞工職災後薪資減少2千多 平均11.6個月恢復工作

2018-03-09 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部今公布去年職災勞工就業關懷調查，發現職災失能勞工中有3成2目前沒有工作，其餘6成8目前雖有工作，但較受傷或罹病前薪資減少2329元。至於每週的平均工作時數，也較受傷或罹病前減少4.9小時。

勞動部106年以103年7月至105年6月曾經請領勞工保險職業災害失能給付勞工為調查對象，辦理「職業災害失能勞工就業關懷調查」，抽查失能一次給付、年金給付的3029名職災失能勞工。調查顯示，約有3成2職災失能勞工目前沒有工作，其中占比最高的是「已無法再工作」占22.4%，其次則是「仍在接受治療暫時無法工作」占20.6%，「行動不便」占13.3%，「退休」12.7%，「工作技能減退」占10.7%，「正在找工作」占 9.2%。

其餘6成8目前有工作的職災失能勞工中，其受傷或罹病後到恢復工作經過時間，最多的是需要「半年~未滿1年」，占22.9%；其次則是「未滿3個月」占22.3%，以及「1年~未滿2年」占21.4%，整體平均來說，職災失能勞工約需11.6個月可恢復工作，其中65歲以上者需要13.9個月最長。

有工作的職災失能勞工平均每週工作時數為41.3小時（包含正常工時39.0小時，加班工時2.3小時），較受傷或罹病前減少4.9小時，每月工作收入則是新台幣3萬2773元，也較受傷或罹病前減少2329元，其中未滿35歲者尚能維持受傷或罹病前之工作收入。