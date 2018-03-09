樂沐年底熄燈 美女廚神：想休息一下

樂沐餐廳主廚陳嵐舒今在記者會上強調，「我想用我信仰的方式做我的料理」。（記者歐素美攝）

2018-03-09 17:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市著名的法式料理餐廳「樂沐」，將於年底熄燈，為10年歲月畫下完美句號，主廚同時也是負責人陳嵐舒今天召開記者會表示，因台灣及整個世界環境的變化，不適應利用網路社交媒體宣傳的方式，才決定休息一下，目前並沒有開新店的計畫，未來如果有，應該也是朝fine dining形式，她強調「我想用我信仰的方式去做我的料理」！而「樂沐」即將熄燈的消息傳出後，餐廳訂位電話不斷，目前3、4月訂位都已滿額。

陳嵐舒說，自己10年前開設「樂沐」的時候，那時大廚或餐廳就是好好在廚房把菜做好，但這10年台灣有很大的變化，全世界都是，從平面媒體到網路社交媒體，有很多曝光或吸眼球的作法，「可能不是我非常擅長及非常喜歡的」。

陳嵐舒表示，在做餐廳的過程學到很多，也不是因為經營或做菜覺得很辛苦，而是不太適應要做很多廚師或管理者不應該做的事情，例如面對媒體或透過網路平台自我宣傳。

她指出，「樂沐」一直以高規格的方式在經營，不能這麼任性的地因為「我不喜歡」讓餐廳去承受後果，所以最簡單的方式就是現在這個時候先停下來，讓樂沐的員工充實而完整學習，「如果從零開始以後，可以有沒有包袱重新開始的機會，我覺得更好」。

她表示，約1、2年前就有熄燈的想法，但比較深入及確定，大概是在半年前。她強調，熄燈並非因為虧損或租約到期，因業績是逐步成長的，租約也還有好幾年，但對其個人而言，這並非最主要的考量因素。

陳嵐舒說，「樂沐」熄燈，自己當然很不捨，「樂沐在10年前因我的夢想而開始，我只是想要把法式料理的美呈現出來而已，就是在廚房裡不斷的創新」。雖決定前很忐忑，但現在很正面、輕鬆，「我不是退休，只是結束樂沐這家餐廳，相信以後一定還有機會再為各位服務」。

陳嵐舒表示，台中是她的家，必須好好沈澱才能釐清到底用什麼方式才能表達我想要做的，同時能夠讓我的團隊不需勉強自己，不需為外界的評價刻意去迎合或做不需要的事情。

陳嵐舒說，樂沐不是因為虧損而熄燈，只是到了一個時間點，自己不想去迎合及適應現在生存的方式，就是用很多社交媒體來證明我們自己還很活躍或菜色很美味，我想用我信仰的方式去做我的料理，所以想暫時休息一下。

陳嵐舒表示，提前宣布年底熄燈是對員工負責的方式，可以給員工足夠的時間好好的規劃未來，「10年來樂沐把我變成一個我從來沒有想像過的人，開了樂沐我學習很多，原本自己是很宅的人，樂沐讓我接觸到不同的人，把我帶到了另外一種層次，我非常開心有這個經驗。」

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樂沐餐廳主廚陳嵐舒（左）現身記者會，表示自己只是想休息一下。（記者歐素美攝）

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樂沐餐廳將於年底熄燈。（記者歐素美攝）

樂沐餐廳為四層樓建築，員工約30多人。（記者歐素美攝）