逢甲商圈消最夯飲料店是？ 逢甲大學大數據報你知

逢甲大學宣布展開i-Night Market計畫，結合學術與商圈，導入智慧技術，建立數據資料庫，希望透過智慧技術開創逢甲商圈更多商機。（記者歐素美攝）

2018-03-09 17:03

〔記者歐素美／台中報導〕逢甲夜市是台中市，也是全國知名夜市，攤商百百家，消費者最推薦的飲料店是哪一家？逢甲大學進行台灣觀光產業趨勢分析發現，消費者最常喝的前三名依序是五十嵐、大苑子、茶湯會，但消費者最推薦的前3名則依序是迷克夏、大苑子、五十嵐；72.3％民眾只肯花費10分鐘的時間等待，而最有效的促銷活動就是試喝。

導入智慧技術 建立大數據創商機

逢甲大學統計系組成統計行銷研究小組，持續10年調查逢甲商圈發展，今天（9日）舉辦記者會，公布最新2017年數據，分析歷年人潮趨勢及商機，並宣布展開i-Night Market計畫，結合學術與商圈，導入智慧技術，建立數據資料庫，希望透過智慧技術開創商圈更多商機，期許逢甲商圈成為台灣商圈發展的領頭羊、世界獨一無二的場域。

建築系專業學院院長黎淑婷表示，因應物聯網時代改變商圈需求，i-Night Market計畫可發展的服務包含至智慧停車、消費經驗、旅館全自動check-in等，將邀請居民與商家參與。

年吸1100萬人 平均消費669.6元

統計系主任李燊銘則帶領師生進行逢甲商圈人潮流量、商家及商場的滿意度、消費力等調查，他指出，逢甲商圈歷年人潮都超過1100萬人次，2017年人潮高達1161萬人次，消費者平均消費金額為669.6元，女生平均消費比男性高，住宿者在逢甲商圈的平均消費額980.98元，也比沒有住宿者高出370元，逢甲商圈1年的消費能力高達93億8000萬元。

研究小組自1350名受訪中，隨機抽查450名，詢問逢甲商圈無人機台消費議題，發現約有50.7％的受訪者曾在逢甲商圈使用過無人機台；行動支付部分，簡化支付及結帳流程、增設行動支付的店家及提高資訊安全等，才會增加消費者使用行動支付的意願。

逢甲大學並從商圈的飲料店中選出16家，進行消費者意願調查，54.3％的人喝過「五十嵐」最多，其次為大苑子、茶湯會；但消費者最推薦的則是「迷克夏」佔18.4％，其次為大苑子、五十嵐。最能增加購買欲望的促銷活動，以「試喝」為最高，其次為「學生證優惠」、第三為「買A送B」。

黎淑婷指出，夜市是台灣特有的文化，商圈是文化的活動，學校希望將智慧智能技術導入商圈，除讓店家、消費者更便利，更盼透過整合，讓夜市文化、環境升級。