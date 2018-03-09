長照經濟夯 弘光科大引進「福祉美容」到宅服務課程

弘光科大從日本引進福祉美容，到宅就可向銀髮族進行美容美髮服務。（記者張軒哲攝）

2018-03-09 17:25

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣首創「福祉美容」到宅服務！弘光科技大學為了推廣長者在宅美容服務，美髮系師生赴日本受訓，取得山野學苑美容機構的「福祉美容」課程認證，學習運用特殊設計的器材，一人到宅替長者進行剪髮、洗頭、化妝、按摩、美甲，今日舉辦人才培育研討會，由山野學苑、弘光老師現場示範，希望提升我國長者到宅服務多元化及品質。

國內第一場「福祉美容」研討會則在弘光科大圖書館會議廳舉行，由弘光科大校長黃月桂、日本山野學苑事務局長北村敏秀共同主持，研討會一開始，便播放日本福祉美容影片，讓與會者了解福祉美容是什麼、過程如何操作。

黃月桂表示，弘光科大為服務銀髮族引進「福祉美容」，台北教育中心更率先獨家開課培育這方面相關人才。台灣長照體系目前沒有這方面的服務，美髮系師生去年暑假受訓回國後，先後到彰化耆樂社會福利發展協會、台中仁馨樂活園區兩地進行實地操作及推廣，讓長者體驗專業的「福祉美容」服務。

赴日受訓的美髮系副教授戴美瑩分享說，和系上陳佳惠老師及3位在日本受訓的學生前往社福機構，用兩個水桶、吸塵器款式的剪髮器、美甲化妝用具等特殊設計器材，運用現場的椅桌，就讓社福機構瞬間變成美容院，剪下的頭髮馬上被吸塵器吸走，完全不用怕弄髒環境；剪完後，用簡易的塑膠袋套入洗頭籃內，裝有熱水的水桶搭配迷你抽水馬達，立即為長者洗頭，在任何長者家中皆可提供服務，不受環境限制。

高齡91歲的阿公體驗福祉美容，剪髮前原本擔心場地問題，不敢洗頭，但是看到專業的設備便躍躍欲試，洗完頭後還享受按摩服務；另一位82歲的阿嬤化妝前，一度怕被笑，化妝完照鏡子後非常開心的說，「我只有在結婚當小姐時化妝過一次，這是第二次，真的很不錯。」

老人福利與事業系（所）主任林佳靜指出，日本的福祉美容到宅服務很普遍，台灣很多長輩很需要這樣的需求，因為，除了一般送餐服務外，長者也愛美、重視儀態，服務人員打理髮妝、按摩之際，同時跟長者互動、聊天，讓長者心情變好，這樣的過程稱為「化妝療法」，不但對老人的身體有益，甚至能提升肌力、釋放愉悅的腦波，有助於改善失智患者的某些症狀。