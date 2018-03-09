外埔風坑路月眉台地邊坡 汛期前整治完成

外埔區風坑路月眉台地，邊坡防護工程完成。（記者張軒哲攝）

2018-03-09 17:04

〔記者張軒哲／台中報導〕去年6月底二波梅雨強降雨，導致外埔區風坑路月眉台地3處邊坡崩塌，土石流侵入坡下民宅，灌溉排水系統遭土石掩埋。邊坡防護工程9日完成，天然蝕溝整治工程預計本月開始進行。市議員吳敏濟召開工程說明會，希望汛期之前全部完工。坡下的居民表示，邊坡在汛期前完工，終於感到安全和踏實了。

外埔區風坑路上層月眉台地邊坡屬河階地形，陡降20米至40米，經常因強降雨地表雨水沖刷導致崩塌，對下層風坑路一帶造成土石流災害。整治工程分3處進行，總工程費550萬元。9日進行第三區最後的落石鋼柵拉繩加網工程，吳敏濟上午邀林務局、水利局官員及工程人員，在現場向居民進行簡報。

坡下地主楊彩鑾和范太太等人回憶去年山崩，農田無水灌溉，茫然不知所措，至今餘悸猶存。如今眼見防護設施逐步完成，心理覺得非常踏實，特別感謝吳敏濟和政府單位照顧農民身家財產的安全。

林務局東勢林管處技正賴原崇表示，去年6月災害發生後，吳敏濟議員召集會勘後，該處蕭崇仁處長即指示緊急清理現場，今年元月開始進行邊坡穩定工程，針對邊坡植生（掛網噴植）、施作擋土牆、設置防落石鋼柵，防止保安林邊坡繼續崩塌，鋼架之下重建灌排分離的灌排系統，保障農地用水無虞，並保護住戶的安全。

吳敏濟表示，盼上層截水系統加速進行，將沖刷邊坡的雨水量降至最低，防止崩塌再度發生。水利局坡地管理科長陳峻陞指出，上層邊坡既有排水溝已經整理完成，可以導排區域逕流，擋土牆也已經加高，本月會再邀相關單位研究，針對邊坡天然蝕溝進行整治，防止未能攔截到的雨水順著地勢沖刷再釀成災害，將努力在今年汛期之前完成。