三鶯線預定112年完工 列車設計由民眾票選

2018-03-09 16:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕三環三線的三鶯線工程如火如荼進行，列車由株式會社日立製作所（Hitachi）所屬的義大利日立軌道（HRI）製造，第一列原型車預定明年10月在義大利製造完成並進行測試，預計109年底運抵台灣。新北市捷運工程局今天發表3款結合地方風土民情與文化特色的列車塗裝，邀請全民票選，為三鶯線列車挑選新衣。

第1款是以三峽、鶯歌自然美景為設計理念的「萬里藍天，悠遊峽谷」，車輛側身有淡藍色長波浪線條，展現大自然的躍動能量；第2款是「如鳶當空，展翼飛揚」，以台灣猛禽鳶鷹振翅高飛、雙翼飛翔為意象；第3款是融合三峽藍染、鶯歌陶瓷及原住民圖騰的「樂山樂水，陶冶性情」，展現三鶯地區怡然自得的生活。

新北市長朱立倫今天被問到選前推出列車票選活動，是否有選舉考量？對此，朱立倫表示，淡海輕軌今年底通車，3年前也舉辦票選活動，捷運建設有一定順序，三鶯線正在施工，預計112年完工，明年將完成車輛生產製造，相關工程持續進行，不受選舉和政治干擾。

列車外觀票選活動分為2階段，第一階段網路票選3月10日起至20日止，民眾到活動官網以Facebook、Google或Line等帳號登錄頁面後，即可參加投票；第二階段現場投票自3月24日至25日止，民眾可前往台北大學、三峽區公所、鶯歌老街、里活動中心等16處指定地點投票，投票者可獲得限量發行的三鶯線文件夾。參與投票的每組帳號有一次抽獎機會，包括iPhone X、日立吸塵器等約50項獎品。