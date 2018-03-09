中部海域首座燈塔 高美燈塔登錄歷史建築

高美燈塔具歷史意義與建築價值，台中市政府登錄為歷史建築。（記者黃鐘山攝）

2018-03-09 16:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕1967年興建的清水高美燈塔，昔為補強桃園和澎湖間海域的引航功能而設，是全國唯一紅白相間的横紋燈塔建築，市府已公告為歷史建築。台中市文化資產處今天表示，將輔導管理單位依法進行維護管理、修復及再利用。

文化資產處表示，當年因桃園市白沙岬燈塔與澎湖縣目斗嶼燈塔之間長達100浬海域間，沒有明顯標誌指引航行船隻，於是在海域中點興建高美燈塔，塔高34.4公尺，燈高38.7公尺，光程16.2浬，成為台灣中部海域船舶的明燈。

文資處指出，高美燈塔位於大甲溪口南岸，是高美濕地地標，也是全國唯一紅白相間的燈塔，外觀呈八角型，底層牆面比較厚實，內部則是圓形平面，設有一座預鑄鐵製樓梯，窗戶為木製，今仍保有建造初期氛圍，具地區性建造物特色與建築、技術史價值。

後因台中港建設發展之故，財政部關稅總局1982年將其燈器完整移植至海拔更高的台中港遠東倉儲穀倉上，即為現今的台中港燈塔，「有塔無燈」的高美燈塔隨之停用，交通部航港局2014年重新翻修後，開放讓民眾參觀。

由於高美燈塔具歷史意義與建築價值，文資處提報登錄為歷史建築，經台中市「古蹟歷史建築聚落及文化景觀審議委員會」決議通過，名稱為「高美燈塔」，市府並於今年元月正式公告。

文資處表示，高美燈塔經航港局翻修為高美燈塔園區，平日維護情況良好，未來期望與航港局攜手合作，輔導管理單位進行管理維護、修復及再利用，打造更健全的文資保存及永續經營環境。