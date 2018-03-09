美姊妹校訪東港高中 體驗校慶趣味競賽笑翻

2018-03-09 16:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港高中的美國姊妹校佛斯特高中本週師生16人來訪台灣，正好遇上這兩天東港高中的校慶，學校首創別開生面的趣味競賽，外國學生穿上蛙鞋還得拿著藍白拖來接力，還必須要丟藍白拖到一正一反，就像是擲筊才能順利交棒，顛覆傳統的接力賽讓「卡關」的學生在交棒線前笑到「美叮美噹」。

東港高中今年由姊妹校佛斯特高中的副校長Leslie Lynn McDowell帶領Dorothy Marie Stewart、Kimberly Meade Roach、Fung-Tai Yang等3位老師及12位美國學生到東港高中進行1週參訪活動，這兩天校慶，更是參與趣味競賽活動，笑翻全場。

校方表示，今年校慶首創趣味競賽，連老師都得下場配合接力，穿上蛙鞋，還得擲出藍白拖到一正一反，才能交出手中的藍白拖給繼續競賽，不只比拚體力和速度，運氣成分更是重，有的學生早早就跑完，但是就是百丟不中，看著別隊後發卻先至，只能氣得牙癢癢繼續丟鞋。

美國學生來台參與趣味競賽，讓他們大開眼界，直說好有台灣味的比賽，1名老師則說，本週台灣的天氣是從週一30度到昨天的15度左右，可說是經歷了春夏秋冬。

高二的許怡欣和黃妍嘉經過英文自傳的徵選後成為接待家庭，兩人分別接待Av Charles和Gabby Lopez，許怡欣說，一開始家人覺得擔心語言不通，恐怕導致招待不週，不過現在透過她翻譯給家人聽，家人都非常歡迎Charles；黃妍嘉則是以「接待外國人的機會很特別」說服爸媽和祖父母，兩人特別事前特別打掃自己房間分給homestay的學生住宿。

兩人都說，從第1天因為不熟悉，她們又擔心英文講錯，相處之間比較尷尬，不過接下來是漸入佳境，反而每天晚上都要嘰哩呱啦的講一堆，「說錯都無所謂」，有時還要費心的用自己所有的詞彙向她們解釋自己的意思，很有挑戰也感覺這週的英文進步很多，也希望明年到美國的交換學生能成行，在高中就能到美國體驗美國的生活。

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