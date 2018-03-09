傳藝駐園大戲「十二生肖時來運轉」登場 歡迎民眾相揪看戲

傳藝中心啟動今年駐園大戲十二生肖時來運轉。（記者江志雄攝）

2018-03-09 16:40

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣國立傳統藝術中心今年駐園大戲「十二生肖時來運轉」，以十二生肖故事當劇情主軸，北管音樂、藝陣舞蹈編入舞碼，再搭配嘻哈音樂，演出時邀請觀眾上台互動，傳藝中心邀請大家入園看戲。

傳藝中心徵選新的駐園表演團隊，由藝想台灣劇團脫穎而出，劇團經過排練後獲邀駐園演出，每天上午11點、下午2點各有一場次的「十二生肖時來運轉」；傳統十二生肖延伸出本命年、婚配相和相剋之說，現代社會則加入文化元素，還化身為農曆年的吉祥物。

傳藝中心今天舉辦「十二生肖時來運轉」駐園發表會，藝想台灣劇團團隊從文昌街出發，沿途鑼鼓喧天，舞者用生動肢體語言，搭配主持人詼諧串場，娓娓道出生肖由來，現場吸引大小朋友圍觀，每人手持相機拍照打卡。

表演節目成為4段，首先由報馬仔、北管樂揭開序幕，介紹12種動物出場，第2段用戲劇結合十二生肖才藝表演，第3段邀觀眾上台趣味性互動，第4段編排十二生肖藝陣，重現傳統廟會文化，系列活動持續到明年1月底。

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十二生肖時來運轉戲碼，以十二生肖故事當劇情主軸。（記者江志雄攝）