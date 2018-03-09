國家地理頻道空勤紀錄片今首映 12日播出

國家地理《綻放真台灣6：終極英雄-空中救援》描述空勤健兒救援過程。（記者張軒哲攝）

2018-03-09 16:38

〔記者張軒哲／台中報導〕國家地理頻道－綻放真台灣紀錄片邁入第六季，此次推出《終極英雄：空中救援》記錄空中英雄台灣空勤總隊的救援過程，預計在12日晚間10時於18台國家地理頻道首播，製作團隊花費一年多時間拍攝，今日下午於空勤隊第二大隊舉行首映會，讓空勤健兒一睹平日工作英姿，片中更呈現台灣山水地理壯闊美景。

台灣的空勤總隊是全球唯一包山包海的救難團隊，舉凡救災、救難、觀測偵巡、運輸和救護，每次救援時的空速滯空操作，飛行員用性命與死神搏鬥。綻放真台灣系列此次以台灣空中英雄為主題，主要記錄台中清泉崗駐地多名資深的空、地勤組員與UH-60M黑鷹直升機飛行任務，紀錄片以近距離拍攝黑鷹大馬力的雙渦輪軸發動機與飛行英姿，金鐘影帝吳慷仁發聲力挺，擔任紀錄片旁白配音員。

今日首映會邀請導演姚執善到現場分享拍攝心得，隨後撥放影片讓數十名飛行員搶先觀賞，影片敘述玉山氣象站是東北亞最高的氣象站，不時需要空勤總隊的支援，運補人員及生活用品。離島醫院受限於等級與設備，當病患需要進一步治療時，不論白天或黑夜空勤總隊就得執行空中後送的辛勤任務。

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