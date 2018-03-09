除役火砲支援 南投碉堡公園再造

南投縣名間鄉七星陣地碉堡陳列的除役武器「M1型40公厘高射砲」，目前尚未對外開放，且綁上黃色塑膠條作為警戒線管制。（記者謝介裕攝）

2018-03-09 16:31

〔記者謝介裕／南投報導〕別慌…，不是要打仗，而是要強化旅遊深度！

南投縣名間鄉七星陣地碉堡公園最近運來4種不同型號的軍用武器，分別是「Ｍ1型40公厘高射砲」、「Ｍ101Ａ1型105公厘榴彈砲」、「Ｍ125Ａ2型81公厘迫砲車」及「Ｍ577Ａ2型指揮車」，儘管尚未開放，公所也以黃塑膠條作為警戒線管制，但仍敵不過民眾的好奇心，可說是未演先轟動，不時可見民眾三五成群結伴駐足圍觀或拍照，何時才會對外開放？則是大家共同的問題。

名間鄉長陳文德指出，名間鄉總計有27座軍事碉堡，集中在八卦山台地制高點松柏嶺地區，96年間，碉堡「解甲歸田」交由公所管理後，遂搭配受天宮廟宇文化，將碉堡規劃為七星陣地公園，無奈，因地目未能鬆綁，目前仍是農業用地，無法從事商業及營利用途，加上碉堡相關設施都已移除，內部空無一物，以致無法吸引人潮，久而久之淪為一座座「蚊子館」，而遭人詬病。

因此，去年公所便向國防部提出碉堡公園再造計畫獲核准後，最近國軍弟兄便將上述已除役的軍用武器運來後，目前放置在七星公園中的天樞、開陽、玉衡、三崙茶香及玄天祈福等5座碉堡區，待解說牌設立及綠美化相關工程完工後，預計5月舉辦開幕典禮正式開放各界參觀。

據國軍資料，「Ｍ1型40公厘高射砲」係二戰時期美軍研製的武器之一，1955年由台灣空軍防砲部隊接收美國軍援換裝使用，此型高射砲的優點為彈道極低、發射速度快，具有360度的射界與每分120發砲彈的火力，主要用來部署機場及軍事基地等重要設施的低空防衛，其他3種除役武器也各有特色，公所也希望藉此加強國人國防意識及觀念以外，也達到活化碉堡公園的目的，為地方觀光發展注入一股新活力。

南投縣名間鄉七星陣地碉堡陳列的除役武器「M1型40公厘高射砲」，目前雖未對外開放，但吸引民眾前往觀看。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉七星陣地碉堡陳列的除役武器「M101A1型105公厘榴彈砲」，目前雖未對外開放，但吸引民眾前往觀看。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉七星陣地碉堡陳列的除役武器「M577A2型指揮車4」，以強化旅遊深度。（記者謝介裕攝）