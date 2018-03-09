爸媽的黑暗料理？ 他回憶「媽媽把蓮霧拿去滷」

2018-03-09 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕許多家庭都會把吃不完的剩菜「重新處理」再做成一道菜解決，有網友表示，雖然自己的父親曾是廚師，但在處理剩菜時卻會出現「神奇的黑暗料理」，媽媽更曾經把蓮霧拿去滷。

有網友昨（8）在PTT StupidClown板分享「爸媽的黑暗料理」。該網友說，自己的爸爸年輕時是廚師，會一些「刀工啊，或者是炒飯的時候鍋子一直甩飯不會掉出來」的技術。但家裡也常常出現料理，例如中午的「番茄炒蛋、燙青菜、滷肉」等菜，到了晚上「沒吃完的菜就會被合在一起」。該網友以照片舉證說，「裡面有飯、番茄炒蛋、鹹菜、豬蹄、韭菜水餃、花椰菜、豆漿、等等物品」，並稱自己打「等等」是因為「我自己都不知道還有什麼」，而且「看到這個實在是有點吃不下去」。

該網友也說，自己還有一次「在媽媽滷的肉鍋裡面吃到蓮霧」，看到「蓮霧滷到黑我一開始以為是蘿蔔，吃下去整個嚇到」，但媽媽卻說「蓮霧是甜的滷下去應該也會甜！？」。

網友們則表示，「菜尾湯的概念，我媽有時候也會幹類似的事情，只是沒那麼誇張」、「反正吃到肚子裡都一樣（誤」、「 幸好原po平安（？）長大了」、「上面的湯看起來不錯啊，蓮霧就真的無法」、「三重有蓮霧魯肉飯呦XD」、「滷蓮霧我不行」。