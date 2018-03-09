霧峰中正路2.1公里路平完工 台中市要推路平2.0

2018-03-09 16:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市霧峰中正路進行路平專案，目前已完成長達2.1公里，市長林佳龍今天前往霧峰中正路視察，他表示，台中市路平計劃已經成為全國模範，市府更獲前瞻基礎建設經費達11.5億元，為全國最多，未來要推路平2.0。

市府推路平計劃4年500公里，今年已進入第4年，其中霧峰中正路規劃展開2.1公里的路平計劃，第一階段為從霧峰農工到民權街的中正路約0.7公里，第二階段為民權街至林森路的中正路為1.4公里，二階段共2.1公里的路平已於日前完工。

市長林佳龍今天會同建設局長黃玉霖、霧峰區長李鴻裕前往視察，市議員李天生、張芬郁到場前往關心。

中正路途經霧峰農工、霧峰國小、霧峰區公所等多個重要機關，往南可達國道六號、南投縣草屯鎮；往北聯通大里、太平區，車流相當頻繁，是霧峰地區重要幹道，因此長期受各種重車來回輾壓，造成區段路面劣化、損壞、不平整現象嚴重，地方要求整修。

建設局經過調查，發現中正路道路因路基下陷造成路面損壞、路面劣化產生鱷化狀裂等，因此分二階段展開路平，整個工程在去年11底完工。

林佳龍表示，台中市路平計劃已成為全國模範，道路平坦度連續2年獲內政部評比全國第一，市府以「4年500公里」為路平目標，可望提前於今年6月達標，而前瞻基礎建設也得到11.5億，未來將邁向路平2.0。

建設局長黃玉霖表示，霧峰中正路多年來從未進行全面路平工程，終於已全線鋪設完畢，全程監測施工狀況，更重要的是施工統一挖補，未來能大量減少反覆挖路，維持路面平整。

黃玉霖表示，今年6月就可達到4年500公里的目標，因為有台中路平的成功，才有前瞻預算納入路平工程項目，台中爭取到全國最多路平預算，第一波就有11.5億核定額度，第二波會繼續努力。

黃玉霖表示，目前完成是主要及次要的道路，就是在颱風之後要搶修的732公里，今年會以前瞻所核定的編號道路、生活區域如老街、觀光景點及通學安全為主，未來進一步做整體的規劃，做為下一階段路平2.0的重點。

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