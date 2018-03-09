今年基市孝二路為示範道路 18日起封閉改善

基隆孝二路作示範道路，18日起施工封閉。（基隆市政府提供）

2018-03-09 16:20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府打造示範道路，今年以仁愛區孝二路為改善目標，3月18日至4月3日封閉忠一路至忠四路南向右側兩車道，4月9日至25日封閉北向左側兩車道，視天氣影響延長封閉期程。

基隆市目前已經完成信一路、仁一路、中正路3條示範道路，孝二路長約1.1公里，連接國道一號高速公路大業隧道，市府去年底展開兩側人行道管線清整作業，除了路平也一併提升行人環境。

市府工務處表示，孝二路第一階段路基改良作業自3月18日晚上11點至4月3日上午6點，封閉忠一路至忠四路南向右側兩車道，並調撥最左側北向車道，通行方向調整為南向，施工期間，左側兩車道一律只能南向行駛。

第二階段自4月9日晚上11點至25日上午6點，封閉忠一路至忠四路北向左側兩車道，右側兩車道維持南向行駛，用路人可由高速公路往基隆市區方向提前改道，由西岸高架橋、中正高架橋或忠四路進入市區。

工務處說，施工封閉期間，北上可提前改道西岸高架橋，經中山一路到市區，或改道中正高架橋，走中正路或右轉仁一路到市區，也可在過29號橋後右轉忠四路，左轉愛三路到市區。提醒用路人行經管制區域減速慢行，依現場管制設施指示行駛或提前改道，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。

南下車流可經東岸高架橋、西岸高架橋或忠四路離開基隆市區。（基隆市提供）