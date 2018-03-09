第一名！畜牧廢水施灌農田 雲林90家獲核可

農民示範畜牧廢水變肥水施灌農田。（記者廖淑玲攝）

2018-03-09 16:12

〔記者廖淑玲／雲林報導〕畜牧廢水也能變肥水！

虎尾養豬業者王泰盛成功以畜牧肥水施灌2.1公頃稻田，種出來水稻不易得病且品質良好，也不用另外施肥，一舉兩得，雲林有90家畜牧場通過審核取得許可，績效全國第一，雲縣府並獲農委會評列績優單位。

雲林縣政府積極輔導畜牧場申請畜牧廢水個案再利用及沼渣沼液肥份計畫，畜牧場經申請、施灌農地通過地下水監測及土壤監測後，符合標準並經過農委會審查通過後，畜牧廢水就可直接施灌於農田。

根據雲林縣政府農業處統計，目前全縣有90家畜牧場（其中51場養豬場、39場養牛場）通過審核取得許可，每年可施灌農地肥水約38萬公噸，施灌作物包括水稻、玉米、花生、毛豆及狼尾草等，施灌面積420公頃。

雲林縣長李進勇今天專程到虎尾養豬戶王泰盛的養豬場參觀，了解豬糞尿固液分離處理後，再將廢水施灌到農田的作業過程，王泰盛強調，他已試驗近5年，成效非常好，值得推廣。

李進勇表示，雲林為農業及畜牧大縣，全縣耕地面積8萬多公頃，豬場及牛場約1400多場，若可將畜牧場廢水變為肥水施灌農地，有助減少農業用水及化學肥料使用量及土壤酸化，省水、省肥又省錢，呼籲有興趣的畜牧業者可向雲林縣府農業處畜產科05-5522525或雲林縣環保局連絡，縣府將全力協助。

相關影音