竹縣住警器、燃氣熱水器補助 受理登記

2018-03-09 16:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣發生數起住宅火警，幸因安裝住宅火災警報器（簡稱住警器）及時預警而避免損傷擴大。縣府消防局表示，住警器和燃氣熱水器補助專案，即日起受理登記，請符合條件的民眾就近到各分隊申請，以期預防火災，並降低一氧化碳中毒發生的機率。

消防局災害預防科表示，住警器能提早偵測並發出警示響聲，提高避難逃生機率，居家必備，政府近年大力推動，補助特定條件的住家免費安裝；新竹縣今年除消防署擬補助住警器約1000顆，另獲啟德機械起重工程董事長胡漢龔捐贈1000顆。

只要符合以下條件之一，即可申請住警器：低收入戶或家中有孕婦、65歲以上年長者、12歲以下兒童等弱勢族群。如果住宅屬於鐵皮屋、裝設鐵窗、木造建築物、住宅式宮廟、30年以上住宅、位於狹小巷弄地區、用來做資源回收、曾經發生過火災者，也能申請。

災害預防科說，住警器每戶限領一顆，為提升居家安全，建議廚房、寢室及樓梯間等處都應安裝，不足部分請自行購買，並依法設置。

另災害預防科表示，燃氣熱水器補助專案今年有224個名額，其中消防署補助54戶，不限鄉鎮市；另獲4個公所加碼補助，包括竹北市70戶、湖口鄉50戶、新豐鄉30戶、新埔鎮20戶，限定該轄內住戶。

補助對象是燃氣熱水器安裝位置或方式，會造成一氧化碳中毒疑慮的住戶，如室外型熱水器裝在屋內，或是加裝採光罩、鋁窗等陽台。此專案每戶限補助一次，上限3000元，中低收入戶優先補助改善。