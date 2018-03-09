打工換宿當農夫！宜蘭南澳貼近自然新玩法

2018-03-09 17:00

〔記者邱璟綾／宜蘭報導〕清明連假即將到來，還沒想好如何安排自己的假期嗎？不如與三五好友一起到好山好水的宜蘭縣南澳鄉，無論是報名旅遊行程，或嘗試打工換宿，在山海美景與田園風光陪伴下，都能為假期帶來美好回憶。

位於宜蘭最南端的南澳鄉，因為地理位置與世隔絕，是台灣純淨且美好的淨土，得天獨厚的條件，讓南澳成為無毒、有機農業發展重鎮，近期更發展出食農與換工體驗，結合農務與換宿，讓大家了解食材從產地到餐桌的旅行。

「南澳自然田」便是這場食物旅行的幕後推手，好客的主人阿江因為愛上南澳的好山水，退休後租下台鐵宿舍的空間，並打造為「換工客棧」，提供世界各地的旅客落腳處，同時開放農務換工，讓旅客在省下旅費的同時，還能在田野與餐桌上認識健康作物。

自然田推出的農務體驗隨四季遞嬗而有不同，因為床位有限，每天提供大約7個換宿名額，同時也針對單純想體驗看看農務的人，推出輕鬆版的「換工旅行」，早上體驗農務，下午則跟著自然田的志工來一趟山海輕騎，踩著鐵馬沿著田間小路、林蔭大道前進，遼闊無邊的景色盡收眼底。

若不想參與換工，也可以選擇直接搭火車到南澳，出了火車站就能找到腳踏車出租店，即可在南澳開始低碳旅遊，沿著南澳溪旁的林蔭大道不斷往海邊前進，道路兩旁的芒花隨風搖曳，平原、紅白相間的電塔與遠山構成一幅恬靜的畫面。