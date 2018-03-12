換季頭皮保養必知！ 跟著達人這樣做

2018-03-12 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕皮膚科醫師發現，在換季期間因為頭皮問題上門求診的病患比平時多了3成，因為每年3月到4月氣候轉變，頭皮容易出現「換季症候群」，頭皮屑、頭皮癢的問題特別惱人，一旦伸手亂抓，更可能導致毛囊發炎，引發落髮問題，其實只要掌握正確照顧頭皮的方式，就能輕鬆度過惱人的換季期。

皮膚科醫師趙昭明表示，換季期間會有頭皮屑是很正常的現象，若是乾性且細小的生理性頭皮屑，只要沒伴隨頭皮搔癢，多半會隨著適應氣候自然緩解。但病態性頭皮屑是頭皮發出的警訊，一旦頭皮屑又多又厚，伴隨油垢味與搔癢，這樣的現象通常與乾癬、異位性皮膚炎或脂漏性皮膚炎有關，需要就醫了解。

而中性與乾性頭皮的人，在換季期間未必需要每天洗頭，可視頭皮清潔狀況兩天洗一次即可；若是油性頭皮的人則還是建議每天清潔，趙昭明建議，洗髮精挑選成分單純、不太濃稠、不太香的單效產品，搭配正確的洗頭流程，就可以減少對頭皮的刺激。

好剪才六張犁店店長Enso解釋，常有客人反應在家洗頭還是會頭皮乾癢，或是在髮廊洗頭比較乾淨，這些問題都與大家的洗頭方式有關，建議洗頭前要將頭髮梳順再沖濕，避免頭髮打結，水溫則可用手腕內側感溫，避免過熱的水溫刺激頭皮，而女孩子最容易忽略髮際線的清潔，因髮際線易沾染化妝品，需要特別加強清潔。

Enso也特別在影片中示範正確洗頭與吹整髮型的步驟，只要有洗髮的正確知識，搭配簡易頭皮按摩，就能避免頭皮刺激，也能舒服地度過頭皮換季期！