16縣市低溫特報！板橋清晨僅11度

氣象局表示，白天北台灣氣溫上升幅度不多，高溫只有13到15度，中部及花東高溫約17到19度，南部高溫則約21、22度。（資料照）

2018-03-09 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕今天（9日）受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局於嘉義以北16縣市發布低溫特報，清晨平地最低溫在板橋，僅11度。並於各地（除台北市、嘉義市、南投縣）發布陸上強風特報。

氣象局表示，在強烈大陸冷氣團影響下，清晨前台南以北及宜蘭出現了11、12度的低溫，其他地方的低溫也只有13、14度，各地都相當寒冷，白天北台灣氣溫上升幅度不多，高溫只有13到15度，中部及花東高溫約17到19度，南部高溫則約21、22度。

氣象局提醒，入夜後氣溫又將明顯往下降，尤其中部以北及東北部仍會出現10度左右的低溫，氣象局持續針對這些地方發布低溫特報。降雨方面，今天清晨之前各地仍有降雨，不過白天後水氣減少，西半部及東北部將轉為多雲可見陽光的天氣，其他地區的降雨也較局部。

氣象局預估，週六至週日（10日至11日），在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，夜晚清晨中部以北及東北部低溫將下探至9到11度，若輻射冷卻效應強，溫度不排除更低一些，而其他地方的低溫也只有13、14度。

週六白天北台灣氣溫稍回升，高溫18、19度，整天仍有涼意，而其他地方高溫回升至20至24度，週日白天冷空氣強度減弱，北台灣高溫回升至20度左右，其他地方則有20度以上，西半部日夜溫差大。

天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨。

空氣品質部分，凌晨起受境外污染物移入影響，北部空品區濃度開始上升，污染物將由北往南傳輸，北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」，局部地區及時段可能達「紅色警示」，因東北風較強，污染氣團通過後空氣品質將可恢復至普通等級，預計影響各空品區時間約10至12小時。

高屏地區晨間起風速減弱，污染物易於累積，加上境外污染物傳輸，空氣品質將可能達「紅色警示」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖仍以「普通」等級為主，但局部地區及時段可能受境外污染物影響達「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 10 ~ 11 7 ~ 16 10 ~ 21 12 ~ 15

氣象局於嘉義以北發布低溫特報，平地最低溫在板橋，僅11度。並於各地（除台北市、嘉義市、南投縣）發布陸上強風特報。（圖擷自中央氣象局）

今日天氣概況。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）