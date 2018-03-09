03/09 各報重點新聞一覽

2018-03-09 06:20

自由時報

殺人致死 無期限追訴

行政院會昨天拍板通過刑法修正草案，其中最受矚目的是刑法八十條的追訴權，把「犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪，且發生死亡結果者」的追訴時效取消，意即犯下害死重罪者，未來不可能因逃過追訴期而難以訴究，凶手只要在有生之年被抓到，都要接受法律制裁。法務部長邱太三說，劉邦友血案、彭婉如命案等都將適用新法，可無限期追訴。

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友達彭双浪：台灣人才 政府推中國拉

針對中國國台辦前陣子敲鑼打鼓推出所謂的三十一項惠台措施，國內面板大廠友達董事長彭双浪坦言，對於有心去中國創業的人，「惠台」確有著吸引力，加上中國給予的準國民待遇，在兩岸交流如此頻繁下，已增加國內人才流動不確定性；他感嘆的說，很可惜的是，過去台灣有許多留才工具被廢掉、卻被中國學走，還更精益求精；台灣人才的出走，不光中國的「拉力」，政府政策造成的「推力」，也是原因之一。

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民進黨南市長初選出線 黃偉哲：責任很大

民進黨昨公布台南市長初選民調結果，立委黃偉哲以四十一．五八％支持度壓倒性勝出，將代表民進黨出戰下屆台南市長選舉。

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蘋果日報

病倒開刀 陳樹菊嬤 保重

樹菊阿嬤，保重！台東愛心菜販陳樹菊20多年來靠著賣菜捐款上千萬，善行獲美國《時代》雜誌選為全球百大最具影響力人物，一時聲名大噪，但她視名利如浮雲，這些年依然勤奮賣菜，也持續捐款行善，未料農曆年前因腸胃問題，險些昏倒在菜攤，送醫開刀後仍在休養，不少老客戶得知都很擔心，網友也替阿嬤打氣，有攤商透露，前幾天阿嬤有回攤位整理，「安啦！很快就會回來賣菜了。」

虐死童至少判10年 終身追訴

虐童事件層出不窮，行政院院會昨通過《刑法》修正草案，對凌虐幼童致死者加重刑責，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑；凌虐幼童致重傷則處5年至12年有期徒刑，且不受追訴權時效限制。

聯合報

陸鋪天蓋地磁吸惠台 36天超光速通過鴻海子公司A股上市

中國大陸國台辦日前宣布卅一項惠台措施，國內人才出走爭議未休，重量級企業鴻海子公司富士康工業互聯網公司（FII）也將在大陸掛牌上市。大陸證監會旗下發審委昨天全數通過FII申請大陸A股上市案。市場研判，FII最快三月中旬就能登上A股掛牌，後續是否引發企業登陸掛牌潮備受關注。

保障人權 警登門「查戶口」將廢除

為保障人權，警察未來不得再任意到民眾家中訪查。警政署研擬修正「警察勤務區家戶訪查辦法」，未來除非是治安顧慮人口或有明確犯罪事證，警方不得再任意上門。

中國時報

政院通過《刑法》修正草案！殺人罪 追訴無期限

行政院會昨通過《刑法》部分條文修正草案，將涉及死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，且發生死亡結果者，取消30年追訴期，也就是無限期追訴犯罪。法務部長邱太三表示，包括劉邦友血案、彭婉如命案，未來在立法院三讀通過後，將不受追訴權效期影響，永遠都可追訴。

民調出爐 新系打敗正國會！民進黨台南市長初選 黃偉哲大勝

民進黨昨天公布台南市長初選民調，立委黃偉哲以41.58％支持度，大勝立委陳亭妃13.41個百分點，新潮流系打敗正國會。黃偉哲獲知結果後說，「嚇出一身汗」。初選民調結果出爐後，民進黨中執會預計下周三（14日）公告提名名單，若無意外，黃偉哲將代表民進黨參選台南市長。