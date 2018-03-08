日本動畫公仔穿媽祖轎班衣 網友讚嘆毫無違和感

日本動畫女主角公仔穿上道教「轎班衣」，毫無違和感。（葉永析提供）

2018-03-08 18:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕最近有網友上傳日本卡通女主角公仔穿上傳統宮廟轎班的「轎班衣」照片到臉書社團，許多人覺得「毫無違和感」，非常適合；把小轎班衣吊飾穿到公仔身上的是知名紙糊工藝師葉永析，他將原本的轎班衣吊飾拆線重縫，讓公仔穿上，看起來頗為性感，許多人大讚有創意。

葉永析為公仔穿上的轎班衣吊飾是昊漢刺繡藝品公司設計，是將嘉義縣朴子配天宮的轎班衣縮小呈現，也是許多人到配天宮參拜後喜愛的紀念品；昊漢刺繡藝品負責人周讓廷說，過去宗教、刺繡藝品較為傳統，近年來有年輕化趨勢，他開發小神明衣、轎班衣商品，之前也有設計鋼鐵人、變形金剛神明衣等讓三太子神像更換，現在看到有人發揮更多創意讓刺繡藝品、宗教紀念品有更多呈現方式，樂觀其成。

穿上轎班衣的公仔人物，經查應是日本冒險遊戲fate/stay night中的女主角遠坂凜，角色是美女魔術師，是有著悠久歷史的魔術名門遠坂家的繼承人；葉永析將公仔原本的衣物換上媽祖轎班衣，趣味十足。

日本動畫女主角公仔穿上道教「轎班衣」，毫無違和感。（葉永析提供）