吉安海灘5米長鯨豚擱淺 大浪捲走生死未卜

花蓮縣吉安鄉化仁海堤附近，今天下午驚傳有隻鯨豚遭大浪沖上岸際，被民眾發現後趕緊通報海巡人員及相關單位到場處理。（民眾提供）

2018-03-08 18:21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉化仁海堤附近，今天（8日）下午驚傳有隻長約5公尺鯨豚遭大浪沖上岸際，民眾發現後，趕緊通報海巡人員及相關單位到場處理，但現場風浪太大，還來不及接近鯨豚並判斷生命徵象，魚體又遭大浪捲入海中。

花蓮外海上週才剛出現偽虎鯨及大翅鯨蹤跡，每到4至10月，活躍於花蓮海域的鯨豚種類約達27種，而今天擱淺的鯨豚，經黑潮海洋文教基金會前主任賴威任以照片及鯨豚上的特殊紋路初判，認為疑似是「抹香鯨」幼體，但因未實地接觸比對，仍無法確定品種。

黑潮海洋文教基金會、中華鯨豚協會及花蓮縣政府農業處等單位人員，接獲通報後也相繼到場搶救，但傍晚正值漲潮，而且風浪太大，相關人員無法靠近擱淺鯨豚，在尚未判斷鯨豚的生命徵象前，長約5公尺的魚體就消失在大浪中。

2016年9月，宜蘭、花蓮等海域附近，曾在單月連續發生7起鯨豚死亡事件，被民眾發現時均已明顯死亡，種類多屬「侏儒抹香鯨」及「小抹香鯨」，當時獸醫曾檢驗出首隻鯨豚的肺泡存有細菌，懷疑恐是「疾病感染」。

事隔一年多，今天又出現鯨豚擱淺事件，相關單位雖不排除可能是因風浪太大造成迷航擱淺，但仍會透過海洋調查，了解目前鯨豚現存於花蓮海域的棲息狀況。