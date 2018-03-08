馬偕醫院董座之爭 長老教會：劉伯恩「當然解任」

2018-03-08 18:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕馬偕醫院董事長之爭風波持續，日前雙方對簿公堂，法院裁定劉伯恩勝訴，禁止新選任的蔡國明行使董座職權，台灣基督長老教會總會今天（8日）發出聲明表示，依據相關規定，劉伯恩早喪失候選資格，當然解任馬偕醫院董事（長），蔡國明才是董事長。

長老教會表示，他們是馬偕醫院董事提名單位，先前提名劉伯恩為馬偕醫療財團法人第17屆董事，後來又經選任他為董事長。

長老教會指出，後來在今年2月14日委員會中，以劉伯恩有包括私設公司、隱瞞曾遭判決偽造文書、不服總委會決議一再提出總院院長續聘並漠視教會法規等問題；且擅自聯合其他7位董事，公開對外宣告總委會決議無效；又不配合教會體制的董事長交接，不進行不出席相關會議等因素，喪失被提名為董事的資格。

長老教會進一步說，當董事喪失原產生單位之候選資格，即解任董事職務，而董事長、董事有上述情形，也當然解任，在劉伯恩喪失候選資格的狀況下，馬偕醫療財團法人董事（長），是當然解任的。

長老教會並說，劉伯恩解任職務後，已經由10位董事在上月22日依據相關規則連署召集臨時董事會，並於上月27日臨時董事會中選出蔡國明為董事長，所以，劉伯恩已非馬偕醫療財團法人之董事（長）至明。