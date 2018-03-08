小暖男！靦腆國中籃球校隊 上學途中幫老婦推資收車

黃柏翔主動幫嬌小的老婆婆（後方紅衣者）推資源回收車，被行車紀錄器錄下。（記者陳昀翻攝）

2018-03-08 18:00

［記者陳昀／桃園報導］小暖男！福豐國中九年級學生黃柏翔，外表酷酷的、有點害羞，卻願意主動助人。他昨天上學途中看到拾荒老婆婆推著載滿資源回收物的沈重推車，不顧自己可能遲到與他人眼光，幫忙將推車推到資源回收站，開車經過的家長看到此景大為感動，提供行車紀錄器影片給本報，校方今天也頒發表揚狀鼓勵。

其實這不是黃柏翔第一次幫忙這位老婆婆，他說，因為老婆婆比較嬌小，視線常被資源回收物擋住，也因為年紀大推不太動重物，擔心她走在路上危險，當下沒有想太多，只是想忙老婆婆減輕負擔，沒想到會引起注意，有點不好意思。

從影片畫面可以看見，黃柏翔不但幫老婆婆推資收車，還會不時回頭與老婆婆說話，他說，因為擔心老婆婆趕著跟上他腳步會累，所以回頭看看老婆婆的腳步，並提醒：「慢慢走，我會等妳。」

班導師劉婉柔說，柏翔的成績不算非常優異，但不但對自己的本份負責，也很願意幫助師長或同學，是個十足「小暖男」，但得知他會有主動幫助他人的心思仍感到非常驚喜，詢問他之前是否有因為協助老婆婆而遲到被責罵，見他沈默不語，才發現柏翔一直默默地付出，卻不張揚引人注意，非常感動。

福豐國中校長余儘卿說，老師收到影片後，見畫面中男孩身高較高，猜想應該是籃球隊員，找來教練確認才發現是身高182公分的柏翔，柏翔在籃球隊表現很優異、苦幹實幹，課後也會到新興高中訓練，期許這位善良的孩子能繼續朝自己夢想前進。

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