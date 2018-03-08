當人妻及人母都稱職 台中唯一女特警巾幗不讓鬚眉

台中市唯一女特警王云黔。（記者許國楨翻攝）

2018-03-08 18:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局今天慶祝婦女節，局長楊源明到各單位逐一致贈每位女性同仁玫瑰花祝大家過節快樂，氣氛溫馨熱絡，其中女警王云黔不僅是台中市特勤中隊唯一女隊員，面對繁重勤務表現絲毫不輸男隊員，尤其是為人妻的她年初才剛結束育嬰假重返隊部，昨天即線上巡邏查獲毒品案，保大大隊長陳家銘也送上玫瑰花致意誇她「巾幗不讓鬚眉」。

楊源明今天親切問候並細心聆聽女性同仁的意見，對女性同仁為家庭無怨無悔的奉獻，及在工作崗位上的盡心盡力，表達最誠摯的敬佩與感謝之意，希望藉由婦女節活動的舉辦，喚起大家重視與關心女性同仁在職場的付出，並給予女性同仁更多的體諒與溫暖。

至於保安警察大隊目前現有18名女性同仁，分布於各內、外勤單位，勤、業務表現均十分良好，其中35歲的王云黔是特勤中隊唯一的女隊員，在工作上的相關體能要求與男警無異、擔服一般共同性勤務外，對於重大刑案犯罪偵查、攔截、圍捕、查緝及支援刑案攻堅等也都表現優異。

而她不僅是傑出隊員，也是一名人妻與人母，今年元月份剛結束育嬰假恢復上班即查獲通緝犯，此外更於昨日的巡邏勤務中，運用女性細膩的第六感特質對於可疑人車實施盤查，進而查獲毒品案，可謂巾幗不讓鬚眉，對此她僅低調的表示「只是盡力做好分內工作」。

  • 台中市警局長楊源明到各單位逐一致贈每位女性同仁玫瑰花祝大家過節快樂。（記者許國楨翻攝）

    台中市警局長楊源明到各單位逐一致贈每位女性同仁玫瑰花祝大家過節快樂。（記者許國楨翻攝）

  • 保大大隊長陳家銘也送上玫瑰花致意誇她「巾幗不讓鬚眉」。（記者許國楨翻攝）

    保大大隊長陳家銘也送上玫瑰花致意誇她「巾幗不讓鬚眉」。（記者許國楨翻攝）

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