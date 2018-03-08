當人妻及人母都稱職 台中唯一女特警巾幗不讓鬚眉

台中市唯一女特警王云黔。（記者許國楨翻攝）

2018-03-08 18:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局今天慶祝婦女節，局長楊源明到各單位逐一致贈每位女性同仁玫瑰花祝大家過節快樂，氣氛溫馨熱絡，其中女警王云黔不僅是台中市特勤中隊唯一女隊員，面對繁重勤務表現絲毫不輸男隊員，尤其是為人妻的她年初才剛結束育嬰假重返隊部，昨天即線上巡邏查獲毒品案，保大大隊長陳家銘也送上玫瑰花致意誇她「巾幗不讓鬚眉」。

楊源明今天親切問候並細心聆聽女性同仁的意見，對女性同仁為家庭無怨無悔的奉獻，及在工作崗位上的盡心盡力，表達最誠摯的敬佩與感謝之意，希望藉由婦女節活動的舉辦，喚起大家重視與關心女性同仁在職場的付出，並給予女性同仁更多的體諒與溫暖。

至於保安警察大隊目前現有18名女性同仁，分布於各內、外勤單位，勤、業務表現均十分良好，其中35歲的王云黔是特勤中隊唯一的女隊員，在工作上的相關體能要求與男警無異、擔服一般共同性勤務外，對於重大刑案犯罪偵查、攔截、圍捕、查緝及支援刑案攻堅等也都表現優異。

而她不僅是傑出隊員，也是一名人妻與人母，今年元月份剛結束育嬰假恢復上班即查獲通緝犯，此外更於昨日的巡邏勤務中，運用女性細膩的第六感特質對於可疑人車實施盤查，進而查獲毒品案，可謂巾幗不讓鬚眉，對此她僅低調的表示「只是盡力做好分內工作」。