投市路爛如「乞丐補丁裝」 民怨四起

南投縣議員洪明科抨擊南投市南崗路如「乞丐補丁裝」，非但影響市容，更危及民眾行車安全。（記者謝介裕攝）

2018-03-08 17:46

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市兼具交通、運輸、觀光功能的台3線南崗路，部分路段短短200多公尺就有40多處補丁，宛如「乞丐補丁裝」奇觀，不但影響市容觀瞻，摔車意外更是迭傳，導致民怨四起，希望公路單位能儘速改善。

南崗工業區係南投縣規模最大的工業區，廠家數約450家，年產值約1200億，屬於台3線系統的南崗路，包括南崗一路、二路及三路都是4線道，除了是廠區對外要道，更扮演交通樞紐的角色，貫穿草屯、南投、名間、竹山等4鄉鎮市，除可銜接國道3號南投交流道以外，也是聯繫玉山、日月潭、溪頭等風景區，不可或缺的觀光動線。

南投縣議員洪明科指出，南崗路是如此重要的道路，但品質卻令人臉上三條線，以南崗三路與仁和路、成功路交叉路段為例，短短200多公尺，迎面而來的是一塊塊補丁痕跡，總共有40多處，如同癩痢狗的模樣，非但不美觀，還導致路面凹凸不平、交通意外頻傳，民眾怨聲載道也頻頻向其陳情訴苦。

洪明科進一步表示，部分機車及自行車騎士，因上班、上學因素，每天須仰賴南崗路進出，甚至還自我調侃說，每次出門就好像被迫參加1場越野車競賽，實令人膽顫心驚，更害怕自己成為下一個受害者﹗

公路總局南投工務段分析說，南崗路路面如今補丁的窘狀，大部與自來水、瓦斯、電信等管線單位施工有關，惟該段礙於經費、養護人力等種種因素，以致也未能及時修護受損路面，除向民眾表達歉意以外，也表示，目前南崗路改善經費已有著落，近期將就該路展開刨封作業，還給民眾行的安全及空間。

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