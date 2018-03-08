醫病》誤認長痣尋求雷射點「痣」 男子竟罹基底細胞癌

醫師籲「黑痣」別亂點！男子誤認長痣，尋求雷射點「痣」，竟是基底細胞癌。（圖：澄清提供）

2018-03-08 17:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕身上有黑痣可別亂點！台中一位長期陽光下曝曬的紮鋼筋的工人，半年來在背部摸到有黑色凸起物，以為是黑痣，原赴醫尋求雷射「點痣」，因黑痣表面有凹陷，經病理切片檢驗，竟是惡性基底細胞癌。

澄清醫院中港院區皮膚外科主任梁仲斌指出，51歲的患者因工作，經年累月在太陽紮鋼筋，因天熱流汗，常是光著上身工作，近半年來摸到上背處有顆小凸起物，以為只是長痣，直到近日感覺黑痣表面摸起來變粗糙，診所建議他到醫院用雷射「點」掉。

梁仲斌指出，患者背上的黑色凸起物約0.5公分大小，但表面內陷並有輕微潰瘍，懷疑不是單純的黑痣，經病理切片檢驗，證實是惡性基底細胞癌，經手術切除約1公分面積，病人後續只要追蹤即可。

梁仲斌說，基底細胞癌大部分長在臉部，通常都是單顆出現，若病灶是帶有色素，很容易被誤為「痣」，初期生長緩慢、不痛不癢，後期才會出現中心潰瘍、結痂，也有一開始就呈棕色或膚色的凸起狀。

梁仲斌指出，罹患基底細胞癌的原因很多，紫外線的曝曬是原因之一，因此好發在常曝曬到陽光的部位，像頭、臉及頸部。

梁仲斌說，患者背部罹患基底細胞癌，有可能與他長期在陽光曝曬下工作有關係，建議民眾若要在陽光下從事戶外活動，最好能事先擦抹防曬油，若需長時間在陽光下工作者，最好能穿上長袖上衣，光著上身最容易造成皮膚的傷害。

梁仲斌另指出，基底細胞癌初期很像痣，一旦被誤診而當成痣用雷射打掉，但癌細胞未除，癌細胞續往下侵犯深層組織或骨骼，甚至反而助長癌細胞的擴散或轉移，提醒民眾若發現身上多出不明的突起物，表面摸起來粗糙或邊緣不整齊時，最好找醫師診斷；目前治療基底細胞癌以手術切除最為有效。