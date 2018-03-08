背黑鍋？ 他分析：北農休市非菜價暴跌主因

2018-03-08 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕北農連續休市被外界視為菜價大跌主因，相關爭議持續延燒，對此，長期關注台灣土地環境的知名部落客「漂浪島嶼--munch」刊文指出，去年政府便曾提出菜價跌價預警，強調休市3天根本不是主因，「產量失序」才是菜價暴跌的罪魁禍首。

臉書粉專「漂浪島嶼--munch」文內表示，去年9月農糧署便曾針對高麗菜、結球白菜等蔬菜發布「種植預警」，代表跌價的結果已被預測，而其他菜價勢必也會受到消費者選擇的影響，反映在下跌的價格上。

「漂浪島嶼--munch」指出，由於去年颱風沒傷到，一月寒災也沒太大影響，豐收的蔬果當然在年後有上市壓力，他說，搶收爆量，讓農民產生預期價跌心理並想及早脫手，「就算正常開市，陸續爆增的果菜量也勢必造成價格下跌」。

「漂浪島嶼--munch」進一步表示，在產量失序的前提下，休市3天並非問題本源，只是讓原本生產爆量的問題，堆到市場門前。他嘆道，台灣農民看天吃飯，看的不是自己收成，而是看天災會不會摧毀別的產區，進行殘酷的產量調節，保持不受害區域的蔬果價格，「這是台灣農業的悲情」。

「漂浪島嶼--munch」文末再度強調，休市不是價崩主因，主因是去年搶種，今年豐收，「不休市也是會堆滿市場門口，因為農民都想早日出脫」，呼籲政治人物「別再噴口水」。