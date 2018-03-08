再現台灣原生綠 東華大學打造森林味校園

東華大學在占地264公頃的校園中，已植栽2萬4000多棵樹，今再種下5000多棵苗木，期望打造浪漫校園，成為花東最具「森林味」的學校。 （記者王峻祺攝）

2018-03-08 17:37

［記者王峻祺／花蓮報導］東華大學連續9年與花蓮縣政府、花蓮林區管理處合作，在占地264公頃的校園中，植栽2萬4千多棵樹，今再種下5千多棵苗木，其中又以秋天葉片就會轉紅的水杉最多，期望打造浪漫校園，再現台灣原生綠，成為花東最具「森林味」的學校。

「再種100年！」東華大學校長趙涵㨗說，264公頃校地，經與花蓮林管處合作9年來，已陸續植栽2萬多棵樹，約占其中的22公頃，希望未來年年都能與林務、農政單位配合，持續再種100年，讓校園充斥台灣原生樹種，重塑人與自然環境的親密關係。

花蓮林管處長楊瑞芬說，22公頃、逾2萬棵的林木，其根系具有固氮作用，1年約可固氮300多公噸，產氧量達近萬公噸，今年又以「再現台灣原生綠」為主題，陸續在東華校園種下5600多棵苗木，盼能打造全台最具「森林味」的學校。

她說，5000多棵苗木中，包括水杉、玉蘭、毛柿、矮仙丹、鵝掌藤、金露花、六月雪及細葉雪茄花等樹種，其中又以原住民的民族植物「毛柿」與水杉為主，希望為校園妝點浪漫風情，尤其水杉林在秋季換裝時，整體色調將會相當繽紛。

「種樹一日，護樹一生！」楊瑞芬指出，適地、適木、適種是舉辦植栽活動的重要原則，今年期望從20多場送苗木的過程中，扭轉現代人與樹木之間的疏離感，讓種樹本身不單只是一次性的儀式，而是能將護樹、親樹的觀念引入，幫助民眾找回生活中人與樹木間的緊密互動。

植樹活動今吸引上百人共襄盛舉，光復鄉公所、壽豐鄉公所及鳳林鎮公所等也獲頒造林撫育管理績優獎；另外，財政部北區國稅局花蓮分局、花蓮縣棲地保育學會、環頸雉的家永續發展協會等單位則到場設攤，宣導植樹綠化、生態保育及環境保護的重要性。