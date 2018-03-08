「市境之南樹」將復植 標示高雄最南經緯度美景

居民在市境之南樹下乘涼賞景。（記者洪臣宏攝）

2018-03-08 17:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕一株黃槿恰巧種植在高市最南端經緯度上，被稱為「市境之南樹」，2年前不敵強颱死亡，林園各界為了喚回對故鄉海灘記憶，將在11日原地復植。

多數人不會在意高雄市最南端在那裡？6、7年前當地里長種植一排、50餘株黃槿在林園區汕尾地區的爐濟殿公園，其中有株因為種不下被獨立種植，「無心插柳」在北緯22°28'33.1"N 東經120°24'52.9"E上，剛好是高雄市最南端。

林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華指出，早年林園海岸生長了許多黃槿，小時候常常在樹下玩沙，或者穿過一排排黃槿，快步跑過100多公尺滾燙沙灘，才可以到海灘戲水，黃槿因海岸線侵蝕而逐漸隱沒，現在種植位置曾是民宅。

「市境之南樹」位在高屏溪河海交界，有了絕佳視野，東望大武山、東港、高屏溪，南望小琉球、台灣海峽，黃槿耐鹽且生命力強，枝葉扶疏，當地人還在樹下擺設椅子，獨享夕陽美景，最後仍不敵強颱枯死，2年來復植聲浪不斷。

「囝仔兄，上佮意看你古錐的形影，共阮金黃的花蕊，當作????迌伴，叫阮朴仔花 ，一手提一手拍，『朴』『朴』『朴』，花蕊嘛會曉唱快樂的歌…」 林園國小老師蘇曼麗寫下台語詩「故鄉彼欉粿葉樹」，生動地詠嘆老一輩人對黃槿的回憶。

林園區公所、林園紅樹林保育學會、中油石化事業部合作復植，將在11日下午2時舉辦「高雄最南一棵樹復植嘉年華」，除了植樹活動，還有街舞、社團表演、生態教育解說、詩歌朗誦、闖關拿好禮等活動，一起追尋故鄉回憶。