中市府成立全球智慧機械發展中心

2018-03-08 17:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今年將成立「全球智慧機械發展中心」，經發局今天在市府舉行座談會，市長林佳龍表示，在精密機械園區推動產業與人才培育服務團隊，靈活運用資源，個案輔導、媒合人才，創造鏈結在地的效益。

經發局表示，座談會邀請中央及在地產學研代表參加，聚焦全球智慧機械發展中心的成立，希望藉由設置智慧製造試營運場域、智慧製造大學聯盟、AI與智慧製造創新學院及智慧製造服務團等4大功能，帶動中小企業技術成長。

林佳龍說，中央去年在台中設立「智慧機械推動辦公室」及啟用「智慧製造試營運場域」，並規劃9條示範產線，整合各廠商工具機與軟體進行智慧製造，市府則陸續成立「中台灣產業4.0產官學研聯盟」及「A-I-M航太工具機產業技術大聯盟」，這些都是具體推動成果。

他也指出，市府更積極鏈結日、美、德、法等國際領導廠商，加速爭取國際智慧及航太產業的訂單，因此更要培育更多的人才，透過設立全球智慧機械發展中心，藉由具體機制做個案輔導、媒合人才，更能靈活運用資源。

經發局說明，將以智慧製造試營運場域作為示範及實作場域，透過產學研所組成的服務團進行診斷，再以新培育的人才及服務團進行輔導，結合政府補助資源，促使企業真正升級，有效創造工作機會並提升薪資水準，讓智慧機械產業真正鏈結在地。