穿過貼身內衣褲也捐贈 苗栗家扶拒收二手衣

因屢有民眾捐贈穿過的貼身衣物及破舊泛黃的二手衣，使家扶中心志工人力及存放空間難以負荷，因此停收二手衣物。（記者鄭名翔攝）

2018-03-08 17:13

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕許多善心民眾常將家中用不到的物資捐贈給家扶中心、華山基金會等慈善單位，但卻也屢屢傳出有民眾將穿過的貼身內衣褲、或泛黃破舊的二手衣物，打包送至慈善單位，反倒造成困擾，因此苗栗家扶中心貼出公告，即日起不再收受二手衣物。

日前華山基金會苗栗頭份天使站就收到一大袋混有各式使用過的廢棄物品，且散發陣陣惡臭，讓志工們捏著鼻子花一整天時間整理分類。

而苗栗家扶中心過去也屢收到民眾捐贈二手衣物，雖然是一片美意，但有些民眾卻連穿過的貼身內衣褲、絲襪、或是泛黃破舊的衣物都捐出。

苗栗家扶中心督導林良任表示，衣物因有衛生顧慮，若是貼身穿著或過於破舊的衣物，不但社工要花費更多時間整理，同時也讓受贈者感受不佳，因此從即日起停收二手衣物，但仍收受物資及全新衣物。

家扶中心強調，非常感謝民眾善心，但希望捐贈者也能多一分同理心，將物資篩選後再捐贈，才不會讓原本美意被打折扣。

而華山基金會苗栗縣區站長杜靜容則表示，華山仍有二手衣物及被毯需求，但會視各站點的需求量彈性調整，也盼民眾捐贈前能先與天使站電話洽詢，確認每份愛心都能發揮最大效益。