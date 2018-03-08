鯊很大！珍稀巨口鯊標本 海科館暑假獨家搶先看

巨口鯊的血盆大口相當嚇人。（記者林欣漢攝）

2018-03-08 17:11

〔記者林欣漢／基隆報導〕全世界發現數量不到100尾的罕見巨口鯊，基隆國立海洋科技博物館看得到！

海科館獲中研院生物多樣性研究博物館轉贈2005年在花蓮外海發現的巨口鯊標本，目前擺放在研究典藏中心，海科館說，全世界現有標本不到20尾，非常稀有，海科館這尾是世界登記有案的第32尾標本，預計暑假正式公開展出。

海科館長吳俊仁說，巨口鯊是大洋迴游類濾食性鯊魚，棲息深度介於5到1000公尺，成魚體長4至6公尺，最重可達1噸，全世界溫熱帶海域都曾被發現，以菲律賓沿海、台灣東岸及日本東方海域出沒最為頻繁，1976年首次在夏威夷被發現，至2016年採獲記錄僅90餘尾，屏東海生館也有1尾，但放在倉庫裡，沒拿出來展示，海科館將是全台唯一公開展出巨口鯊的博物館。

研究典藏中心也將展出全世界體型最小的珊瑚礁底棲魚種「正小磨蝦虎」，成魚體長僅1公分，與巨口鯊兩相對照，形成強烈對比，是海科館副館長陳義雄於2011年，在東沙環礁國家公園水下15公尺發現，也是台灣的新紀錄種。

館方指出，目前研究典藏中心有3000餘件收藏，包括蘭嶼達悟族拼板舟、台灣的深海魚類標本、十分之一大小的自由中國號模型、台灣海洋科學研究船科學儀器、14名台灣海洋學者與台灣海洋科學歷程的歷史等，預計7月後開放參觀，初期先開放團體預約。