行銷世界搏茶會 小花縣長體驗「含糖啜啜茗」

嘉義縣長張花冠含著冰晶番紅花糖棒，體驗伊朗茶文化。（記者林宜樟攝）

2018-03-08 16:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣府將於3月17日至26日在蒜頭糖廠舉辦「2018世界搏茶會」，今天舉辦行銷記者會，嘉義縣長張花冠體驗伊朗飲茶文化「含糖啜啜茗」，並品嚐知名的冰晶番紅花糖棒，喝起波斯紅茶，還躺在伊朗茶桌上享受悠閒的飲茶時光，歡迎遊客到世界搏茶會體驗各國茶文化。

嘉義縣舉辦的2018世界搏茶會為期10天，推出六大展館茶藝術空間、七大地區世界茶文化表演及48席文人與特色茶空間，還有全台獨家跨界茶藝術展演、國際珍貴茶器逸品展、茶業展銷、文創館及DIY茶體驗活動。

今天張花冠與民雄鄉長何嘉恒、新港鄉長林茂盛、中埔鄉長李碧菁、竹崎鄉代理鄉長郭良江、溪口鄉代理鄉長孫維聰、縣議員林秀琴、林沐惠、姜梅紅、林于玲、何子凡等人一同為搏茶會的精緻內涵掛保證。

茶搏會涵蓋七大地區的世界茶文化表演，包括日本薄茶點前、韓國茶禮、中國、臺灣、西藏、印度、波斯茶藝等；張花冠體驗伊朗茶文化時說，人生是短暫的，明天早上可能不再呼吸，「要活在當下，及時行樂，喝好茶，用好杯」，才是最重要的人生體驗。

伊朗人喝紅茶不加牛奶，避免失去紅茶香，也不將方糖加在紅茶裡攪拌，而是先將方糖放在嘴裡再啜茗，可根據苦澀輕重和咀嚼方糖程度來調整紅糖甜度，是伊朗特殊飲茶文化「含糖啜啜茗」；張花冠含著少見的冰晶番紅花糖棒，並體驗口含方糖飲茶的特殊茶文化，直說好特別。

嘉義縣府將舉辦世界搏茶會。（記者林宜樟攝）

嘉義縣府將舉辦世界搏茶會。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長張花冠（右二）體驗伊朗茶文化。（記者林宜樟攝）

來賓體驗茶席。（記者林宜樟攝）

嘉義縣舉辦世界搏茶會。（記者林宜樟攝）

少見的冰晶番紅花糖棒。（記者林宜樟攝）