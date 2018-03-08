二手換換愛！校園版的「彰化惜寶網」開張了！

彰化惜寶網啟用了！只要是縣內校園堪用可交流公有物資，都可透過平台，讓舊物可以繼續被使用。（記者劉曉欣攝）

2018-03-08 17:23

〔記者劉曉欣／彰化報導〕讓我的舊愛，成為你的新歡！「彰化惜寶網」今天開張，為彰化縣內的學校公有物資打造交流平台，讓二手物品找到新的使用者，不只是節省公帑，也讓物資循環的綠色精神進入校園！

彰化縣議員陳秀寶表示，台南有校園公有物資交換平台，她覺得這是很棒的精神，建議縣府比照辦理，因為讓校園閒置的公有物品可以獲得交流，這些物品由公款採買，全都是來自全民納稅人的錢，讓可以用的東西繼續使用，活出環保新生命。

縣府教育處長鄧進權強調，綠色校園就從「彰化惜寶網」做起，也就是這所學校用不到的課桌椅或是電腦螢幕，就可以直接用手機拍照，把資訊放到平台，有需求的學校就直接登記取用，也可以減少學校採購新品的支出。

而除了學校之間的公物交流以外，各校也可以把需求在平台上公告，一般民眾或是企業，也可以透過平台，提供校園所需。

目前彰化縣也有加入「台北惜物網」平台，教育處國教科人員表示，「台北惜物網」是報廢的公有財產來進行拍賣；而「彰化惜寶網」則是堪用、尚未報廢公有物資就可以登錄交流，除了用一般電腦登錄以外，平板電腦、手機也可拍照登錄，使用更加方便。

「彰化惜寶網」今天在鹿港國中舉行啟用典禮，由鹿港國中學生以二手樂器來做開場表演，鹿港國中總務主任蘇昭政表示，這些二手樂器來自民間與鹿港高中，經過整理即可使用，讓學生不必為了參加音樂性社團的樂器發愁。

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