長榮、台灣虎航線上旅展開跑 全航線促銷

台灣虎航春季旅展現場成交享9折優惠。（台灣虎航提供）

2018-03-08 17:01

〔記者陳宜加／台北報導〕2018年台北春季旅展即將於3月16日至19日在台北世貿一館登場，長榮航空於旅展現場祭出各式超值優惠方案，即日起至3月23日也同步推出「舞˙春」線上旅展，提供全航線超值優惠。

長榮表示，活動期間凡於長榮航空官網或EVA Mobile App購票，還可參加歐美豪華經濟艙機票抽獎活動，於旅展現場購票者再加碼抽29吋RIMOWA行李箱。

長榮多條航線推出限時優惠，包括桃園─馬尼拉來回2395元起未稅，桃園─香港來回2850元起未稅，桃園─首爾來回3608元起未稅、桃園─溫哥華來回1萬9189元起含稅、桃園─布里斯本來回1萬1160元起未稅等。

另外，長榮配合增班，推出超值優惠價，桃園─維也納航線自3月9日起增至天天飛航，每週三、五、日為直飛航班，來回1萬6440元起未稅；桃園─舊金山航線自6月26日起增為每日三班，來回2萬789元起含稅，旅客可選擇早班機或晚班機出發，行程安排更彈性。

長榮表示，活動購票最晚可適用出發日為12月31日。

台灣虎航今年首次參展，日本、韓國、泰國、澳門共計18航點、24條航線推出全線促銷優惠價，現場購票有機會再享9折；此外，於拍照區拍照並上傳台灣虎航官方粉絲團、tag一位臉書好友並加上「#台灣虎航春季旅展好好玩!」，就有可能獲得指定航點來回機票乙張，幸運中獎名單將公布在台灣虎航官方粉絲專頁。

台灣虎航也同步推出線上旅展，促銷期間為3月14日上午10點起至3月19日晚間23點59分止，可訂購的旅行期間為3月14日至10月27日，民眾只要購買來回機票，就有機會享有單程未稅700元起的旅展限定優惠促銷價。

凡於旅展期間至旅展現場找工作人員成交台灣虎航各航線機票除了能再享9折的折扣外，還可獲得現場成交禮「虎紋披巾」一條。

台灣虎航服務航點持續擴大，繼今年1月18日開航小松，3月將陸續開航茨城、旭川、花卷；屆時，日本航點也增至13個，台日往返航線將達17條。