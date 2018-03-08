找出最適合寵物生存的宜居城市環境？

最近才傳「弄瓦之喜」的蔡其昌（中），抱起狗兒模樣，旁人直呼手腳俐落，「一看就知道經常抱小孩，很有經驗」。（記者黃鐘山攝）

2018-03-08 17:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕動保團體尋求最適合寵物生存的宜居城市環境，今天舉行「十犬十美寵物最宜居城市論壇」，現場還邀請搜救犬鐵雄、腿腿等當紅寵物明星出席，立法院副院長蔡其昌說，如何善待毛小孩國家政策也應配合，將積極面對動保議題。

台中市寵物食品藥物安全促進會及台中市世界聯合保護動物協會指出，國家的文明程度，取決於如何善待動物！城市是否宜居，也取決於如何愛護動物！為了找出最適合寵物生存的宜居城市環境，今天邀集寵物界產、官、學代表，於市議會舉行論壇。

蔡其昌表示，蔡爸爸喜歡狗，家裡曾同時養好幾隻狗，他小時也得幫忙洗狗籠，如何善待毛小孩特別有心得，這是一個進步國家的議題，除了市府打造友善寵物城市外，國家整體政策也應配合，包括法令、政策、經費都需一併到位。

市議員張立傑指出，許多大城市都有寵物專用的公園，但台中僅有東區泉源公園聊備一格，空間小又不完善，建議擇取適當市有公園綠地規劃幾座寵物公園，或是在公園內另闢一處專屬寵物的活動區，提供毛小孩跑跳追逐。

市議員江肇國也說，希望市府設置專屬動物友善空間標章，獎勵店家能開放空間接納毛小孩；市政顧問黃淑芬強調，應將犬貓食品安全納入動保法，規範有害健康物質的安全容許量標準，保障寵物食品安全。

狗明星現身受到大家熱烈歡迎，許多人爭相要跟搜救犬鐵雄、腿腿合照，年前才弄瓦之喜的蔡其昌也抱著一隻臘腸犬拍照，只見他手腳俐落的抱起狗兒說，「抱狗的感覺最近很熟悉」。