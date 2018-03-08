蘭陽溪口生態魅力園區 助壯圍旅遊服務園區打造觀光亮點

縣府以當地自然材料，在園區內設置富壯圍特色的裝置藝術。（記者林敬倫攝）

2018-03-08 17:07

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府規劃「蘭陽溪口生態魅力園區」計畫，工程分2期，1期工程預計於4月28日旅服園區開幕時同步完工，希望能為園區打造館光亮點；另外，宜蘭縣政府為便捷旅服園區的交通，新闢一條專屬的「台灣好行」公車路線，從宜蘭轉運站出發行經園區後在到頭城火車站，讓遊客更方便抵達園區。

縣政府希望將壯圍東港榕樹公園、蘭陽溪口野鳥保護區、防風林及濱海腳踏車道，結合壯圍服務園區，打造蘭陽溪口生態魅力園區，以國際級雙核心旅遊區為概念，營造宜蘭濱海必訪門戶，未來配合生態體驗園區，提供資訊、解說導覽等服務的生態旅遊行程，加強蘭陽溪口至大福一帶的觀光魅力，預計斥資近5億元，並配合4月壯圍旅遊服務園區開園。

宜蘭縣政府工商旅遊處長李岳儒指出，「蘭陽溪口生態魅力園區」計畫工程分為兩期，第1期工程內容包含興建滯洪池、漂流木木屑步道、植栽，以及整理周邊環境，工程經費約1440萬元，預計開幕當天就可完成，第2期工程則進行排水及親水環境營造、舊營舍及廢棄碉堡整理、裝置藝術建置，工程經費約1800萬元，預計今年年8月完成設計辦理發包。

李岳儒表示，園區的裝置藝術都採用當地的自然材料，並表現出壯圍牽罟等濱海漁業特色，未來除了將園區內的舊營舍活化，轉變成藝術展覽空間，也將以生態工法，建立一條連接壯圍遊客中心西側之滯洪池與廍後排水的水道，並結合步道的綠美化，提升園區整體觀光品質。