竹市世博台灣館轉型兒童探索館 再獲前瞻七千多萬元補助

新竹市世博台灣館轉型為兒童探索館，除獲聯發科技5000萬元捐款，市府更爭取到7100萬元前補助經費，總共1億1595萬元，將展開探索館的整建修繕。（記者洪美秀攝）

2018-03-08 17:15

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市世博台灣館2年前因業者片面宣佈停止營業，市府與其終止合約後，啟動世博台灣館轉型為兒童探索館，並獲聯發科技支持捐款5000萬元，如今市府再獲經濟部前瞻基礎建設「推動城鄉特色產業園區發展計畫」7000多萬元補助，總計將投入1億1595萬元進行全館整建，期許打造孩子的夢想基地。

新竹市文化局表示，經濟部核定的7100萬元經費，其中4615萬元將用於轉型兒童探索館，未來內部將有兒童圖書館、科普體驗館、益智玩具館等親子休憩空間；要成為孩子探索科學及遊樂的場所。

林智堅說，竹市是全國最年輕城市，平均年齡僅38歲，14歲以下人口比例佔18％，孩子代表城市的競爭力與未來，一座「探索知識、發現樂趣、啟發夢想」的兒童城堡，將是孩子們的夢想起點，未來兒童探索館將成為科普教育、啟發兒童無限可能的場域，實現孩童的夢想。

林智堅說，兒童探索館會以科普教育、親子共讀、互動體驗為主軸，重新調整動線並裝修室內，未來會有兒童圖書館、科普體驗館、兒童科普教室、益智玩具館、感統訓練課程空間、親子餐飲等親子休憩機能空間，也會引進多元兒童相關產業滿足親子生活及學習需求。

文化局表示，未來台灣館的球體拆除後，將成為兒童探索館，結合一旁的風城文創館、取水口等文創藝文及教育空間，將是結合數位、科技、人文、創意生活產業的親子教育基地，此外，二樓到四樓將改成兒童圖書館及科普體驗場地，也會結合新竹科技城的特色，增加科技展演空間，讓科普教育向下扎根。