處理檸檬的6個小撇步 教你如何輕鬆榨汁、方便保存！

檸檬富含豐富的維他命C，但是該如何簡單取出新鮮的檸檬原汁呢？讓達人影片告訴你！（FB粉專/果物配-最值得信賴的水果管家授權提供）

2018-03-08 18:49

〔影音新聞／綜合報導〕檸檬是超級好用的食材，含有豐富的維生素C，不管拿來泡茶做甜點都可以，而且檸檬水用途多多，包括促進新陳代謝、改善體質、清腸減肥、冰涼解渴、美白皮膚等功效，但要怎麼處理，也讓不少人傷透腦筋，榨汁時費盡好大的力，才只能擠出一點點。FB粉專「果物配」拍片提供6個小撇步，教你如何輕鬆取出檸檬原汁噢！

1.擠汁前先放入溫水泡10分鐘、軟化果皮

2.用雙手來回搓揉，按摩果肉

3.不另外買榨汁器，用叉子就可以攪壓果肉

4.切開檸檬四側，動手擠壓最多汁

5.使用不鏽鋼榨汁神器，取多少用多少，沒擠完的可以放冰箱，下次再擠壓

6.放入製冰盒，飲用保存超簡單