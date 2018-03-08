10亮點公園添親子廁所 中市提升婦幼如廁空間品質

2018-03-08 16:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕落實性別平權，市府今天宣布，除了在10處亮點公園增加親子廁所外，台中世界花卉博覽會各展場館也將提高女廁比例，並獨立設置親子廁所、無障礙廁所，及在后里園區週邊設置哺集乳室，提升婦幼如廁空間品質。

建設局說，除了在10處亮點公園增加親子廁所外，花博三大展區的女廁數量也超越法規規定，並特別規劃親子廁所、無障礙廁所。親子廁所外觀則融入位置景觀地景，以后里園區為例，其位置結合整體主題花卉，造型為輕巧可拆式組合屋。無障礙廁所也與一般廁所分開，讓行動不便者有獨立安心使用空間。

親子廁所以親子共同使用機能及兒童最佳利益為考量，凈寬度大於90公分，通道寬度大於1公尺，獨立的出入口更方便家長和孩童出入；內部則有貼心的座椅設計，包括兒童安全座椅、尿布台、兒童馬桶、兒童洗面盆，照顧者的如廁視線也能看到兒童。

此外，花博后里園區週邊也設置哺集乳室，花饗館的哺乳室除在尿布暨多功能工作平台旁設置洗手台，方便使用者清洗相關所需物品，還設置緊急通知按鈕，如哺乳的媽媽或使用者有緊急需求可使用，門外紅燈將立即啟動閃光，通知相關人員提供協助。

建設局長黃玉霖強調，市府積極保障婦幼權益，落實性別平權，全力推動公園改建增加親子廁所，也提高花博各場地及展館的親子廁所和女廁數量，希望讓來到花博的民眾，更舒服享受遊園時光。