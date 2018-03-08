03/08 各報重點新聞一覽

2018-03-08 06:12

自由時報

菜賤傷農 北市府、農委會還在吵

台北市果菜市場在短短廿天內累積休市十一天，造成年後蔬菜運銷失衡、囤貨過剩、拍賣價崩跌，連日來農委會與北市府隔空開戰，但北農總經理吳音寧卻神隱，北市府昨下午大動作召開記者會砲打農委會和吳音寧，吳音寧仍持續缺席，不過昨晚農委會到第一果菜批發市場聽取北農簡報，吳音寧則首度現身。她指出，當務之急是休市三天後，今開市讓產地蔬果順暢地到達消費者手中。

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近9成美商 促勞基法再鬆綁

台北美國商會昨日公布「二○一八商業景氣調查」，逾半數美商對今年及未來三年台灣經濟展望有信心，但有近九成美商會員認為勞基法仍缺乏彈性、應再修訂；且有八十四％擔憂電力不足，五十八％不滿政府在制定法規時不重視企業需求。

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高市長初選勝出 陳其邁：責任的託付

民進黨高雄市長初選結果昨天出爐，立委陳其邁以三十五．九％的支持度勝出，將代表民進黨出戰下屆高雄市長選舉。陳其邁強調，「團結成就高雄」，要成就高雄必須團結全黨、團結所有市民，初選的結果不是勝敗，而是責任的託付。

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蘋果日報

國內首例 62歲婦自然產添丁

台北長庚醫院昨發表台灣史上最高齡自然產個案。62歲吳女士去年透過人工生殖順利懷孕，上月25日僅花66分鐘，即自然產下體重2930公克的男嬰，且男嬰生日和吳女士的36歲女兒同一天。吳女士笑說，退休後一直想再生，懷孕過程雖有胎位不正等挫折，但她秉持信仰，「從不妄自菲薄自己高齡」，終能擁有這甜蜜負擔。但衛福部昨表示，吳停經後才進行人工生殖，將諮詢專家意見，了解此案有無倫理爭議。

賭氣吞活蛞蝓 澳青癱瘓

「我賭你不敢吃！」朋友一句玩笑話，讓澳洲19歲的壯碩青年巴拉德，生吞了一隻活蛞蝓（蛞音同擴），沒想到他因此遭俗稱「鼠肺蟲」的寄生蟲「廣東住血線蟲」感染，入院3年撿回一條命，如今28歲仍四肢癱瘓、生活失能。這種寄生蟲疾病早年在台灣頗流行，美國疾病防治中心（CDC）、我衛福部都警告民眾，蝸牛、蛞蝓等可能是此蟲中間宿主，須避免生食。

聯合報

國際爭議聲中首度表態 習近平：完全贊同修憲

中共中央向全國人大會議提出中國大陸憲法修正案，大陸國家主席習近平昨天首度公開表態，表示「完全贊同憲法修正案草案」。習近平說，憲法修正草案在形成過程中「充分發揚了民主，集中了各方面智慧，體現了黨和人民的共同意志」。

從沒繳過保費！這36萬人面臨國民年金斷頭期...

國民年金保險開辦以來，即將屆滿十年，但勞保局最新清查發現，在開辦之初就納保的被保險人中，至今一毛保費也沒繳者高達卅六萬三千多人。因國民年金訂有「十年條款」，欠費超過十年，欠費期間的年資將作廢，卅六萬多人形同面臨「十年大限」，再不趕快補繳，恐影響未來所領的國民年金額度。

中國時報

高雄市長初選 陳其邁壓倒性勝出

民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁以35.9％壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長。他隨即發表「虛心承志，團結成就高雄」，並第一時間打電話向在日本參訪的市長陳菊報告初選結果，花媽恭喜他並強調「黨要更團結」，也為縫合初選裂痕跨出第一步。

插旗前鎮小港 陳致中拚議員

高雄市長陳菊幕僚組成的7小福連線7日正式成軍，由劉世芳等7位立委陪同前往登記議員初選。7小福能否在強敵環伺下突圍，不僅是測試陳菊影響力會不會因任滿而消退，也是選民對陳菊12年執政肯定與否的再一次投票。