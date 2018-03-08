吳音寧「一直有向北市府報告」 陳景峻當場洗臉：哪有！

北農董座、台北市副市長陳景竣晚間到台北市第一果菜市場視察，神隱多日的總經理吳音寧現身陪同，吳音寧稍早受訪時，稱事發後全程有跟北市府報告，陳景峻聽聞後當場洗臉，面露不悅反問「她哪時跟我報告，我不知道」。（記者陳志曲攝）

2018-03-08 01:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北農產運銷公司連休市三天，被指是造成菜價崩盤元兇，北農董座、台北市副市長陳景竣晚間到台北市第一果菜市場視察，神隱多日的總經理吳音寧現身陪同。陳景峻強調，會要求市場處做出整體調查報告，「我們是董事會聘的董事長、總經理，有責任要負起說明責任」這也是2人在爭議爆發後首次同台。

現場媒體詢問，吳音寧稍早受訪時，稱事發後全程有跟北市府報告，陳景峻聽聞後當場洗臉，面露不悅反問「她哪時跟我報告，我不知道」，一旁吳音寧顯尷尬，趕緊解釋因提前開放貨車進場，進貨量超過預期，她一直在市場坐鎮，才會缺席下午記者會。

北市府下午舉行記者會，由陳景峻、北市府市場處長許玄謀主持，在預定出席名單中的吳音寧則未現身，遭諷持續「神隱」；陳景峻也不滿嗆「所以我才會講，要拿權力，就說是總經理制；要講責任，就是董事長制」。

陳景峻今（7日）晚間11時30，趕赴台北市果菜第一市場視察，吳音寧親自迎接。2人在事件風波後首度公開同台，陳景峻詢問市場狀況，吳音寧則低聲講解，雙方互動冷淡。

陳景竣受訪時表示，，目前進貨量1600噸，跟以往量差不多，成交價大概維持18至22元左右，但陸續還有些貨要進來，實際貨量、成交價，要早上7、8點後才清楚；他強調，已要求市場處、北農，整件事所有狀況要有個報告，訂為北農營運的SOP。

由於下午陳景峻才批吳音寧遇事不該閃躲、應負起責任，如今吳音寧現身，稍早也說明近日神隱「內情」，現場媒體問陳，認為吳音寧表示是否算是負起責任？陳景峻僅說，交由市場處做出整體調查報告，「我們是董事會聘的董事長、總經理，有責任要負起說明責任」。

陳景峻也說，未來台北農產公司跟農委會還是要維持中央跟地方是個夥伴關係，如果有任何問題，要相互支援，而不是一開始就互相扯來扯去。

談到農委會副主委陳吉仲指，若認為農委會應負起統籌責任，農委會未來不排除做這件事。陳景峻對此連兩度重話說「自己感到不能諒解」，依法令休市是由地方政府決定，但若中央認為不妥，本來就應該出面協調。

陳景峻批評，北市府會負起該負的責任，但中央本來就有協調機制，認為不對，就應該要找大家來商量，不是等到事情發生才說「喔！就是你台北市政府的錯！」