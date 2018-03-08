快更新美食地圖！ 跟著米其林的腳步逛饒河夜市

饒河夜市共有3家美食入圍必比登推介。

2018-03-08 01:03

〔影音新聞／綜合報導〕近來許多人都相當關注將於3/14推出的《台北米其林指南》，由於這將是米其林首度登台，也使人分外好奇哪些餐廳能獲此殊榮，但你知道嗎？除了米其林指南，其實必比登推介（Bib Gourmand）也是絕不能錯過的喔！這份名單有別於摘星餐廳，是評審員另外找尋的道地料理，收錄在「米其林指南」的另一個欄目中，以蒐羅便宜又美味的餐廳為主，因此本次入圍必比登推介的名單中，除了以往耳熟能詳的名店外，當然也出現了不少夜市美食。

台灣夜市遠近馳名，不僅國人愛逛，更是許多觀光客來訪的重點行程。米其林指南中的必比登推介（Bib Gourmand），在3/6公布了36家入圍名單，除了知名的鼎泰豐、林東芳牛肉麵等，士林夜市、南機場夜市也有多家小吃上榜，本次小編將帶大家走訪共有3家店家入圍的饒河夜市，一同來品嘗這些不能錯過的平民美食。

福州世祖胡椒餅

強調手工現桿現揉現烤的福州世祖胡椒餅，開業已二、三十年，由於多家媒體報導過，不只台灣民眾喜愛，更有不少來自日本與中國的觀光客慕名前來，老闆吳玉成表示，相當開心能受到必比登推介的肯定，今後也會秉持著手工現做、嚴格把關食材新鮮的心情繼續努力。

◆地址：台北市松山區饒河街249號

◆營業時間：15：30∼24：00



陳董藥燉排骨

打破一般人對於藥燉排骨的印象，這家店的湯頭在老闆與老闆娘的改良下，喝起來溫潤順口，老闆娘吳秀盆表示，早期客人曾反應中藥味太濃，在他們多次嘗試下，調整為不管男女老少都會喜歡的味道，因此受到廣大饕客的喜愛。對於獲得米其林肯定她備感榮幸，也會秉持著初衷，繼續煮出一碗又一碗的好味道。

◆連絡電話：0910901933

◆地址：台北市松山區八德路四段739號

◆營業時間：16：30∼24：30



施老板麻辣臭豆腐

讓許多外國人都卻步的臭豆腐，本次出現在入圍名單之中相當令人驚喜，根據老闆透露，他們除了特製含有十幾種中藥材的麻辣湯頭，更自製辣醬，就連酸菜都是自己手工炒的，也因為堅持食材都自己動手做，所以更能擄獲客人的心，老闆也猜測，大概就是因為湯頭加入中藥材熬煮，喝起來香濃順口，因此才入圍本次名單。

◆地址：台北市松山區饒河街189號

◆電話：0910163404

◆營業時間：17：00∼24：00



看完這三家銅板美食的介紹，想必大家都十分好奇這些店家的口味如何吧，快跟著我們的腳步，來一場米其林美食饗宴吧！