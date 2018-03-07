星宇航空加入市場 民航局長：夾縫中求生存

2018-03-07 18:38

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部1日部務會報通過「民用航空運輸業管理規則」修正草案，近日將公告施行，前長榮航空董座張國煒如火如荼籌設中的星宇航空，最快可能在下週就遞件申請。民航局長林國顯今天表態，新航空公司加入可謂「夾縫中求生存」，業者要做好準備，但相信星宇應有經驗走出自己的路。

林國顯表示，桃園機場去年運量已達4480萬人次，成長7至8％，松山、台中、高雄則維持、甚至有微幅成長；加上波音、空巴預測全球空運在未來20年，平均仍有4至5％成長率，且集中於亞太地區，尤其中國、台灣與東北亞、東南亞區域內，將是重要空運市場。

林國顯說，台灣外國旅客去年有1070萬人次，累計服務將近6600萬人次，扣除約1000萬人次為國內市場，仍有5600多萬人來自於國際、兩岸航線，且趨勢持續往上走。去年加航復飛台灣，載客率維持8成的成績在飽和市場中不易，紐航今年11月、法航6月也即將重返台灣市場，代表外籍業者看中台灣市場蓬勃發展中。

他說，無論廉航、傳統航空都願意來台，表示台灣地區發展被看好，一大原因在於台灣地區地理位置極佳、距離亞太各重要都市平均2.55小時就能飛到。台灣每週有602航班飛往東南亞18個國家、600班飛中國近61個城市，也有7、800班飛日、韓，總計超過1800班。

但林國顯強調，民航市場不能忽視，須非常小心經營，去年歐洲有4家航空公司倒閉，代表市場蓬勃、但競爭也非常激烈，不見得進來就會獲利，因此希望願意加入的新航空公司維持最好狀態水準，想清楚並做最好的準備，因為現在進來的市場是非常競爭的市場，所有的航空公司加入市場，都是「夾縫中求生存」。

針對星宇航空，林國顯說，所有航空公司都已經擠到自身最好的位子，新航空公司要靠自己努力爭取，很多地區沒有航權限制，不像東南亞國家還有航權、航約，可以思考哪邊還有利基，規劃如何在這樣蓬勃發展又激烈競爭的空運市場中走出自己的路，這一點要靠他們自己，相信星宇應有經驗可以走出自己的路。

星宇初期將引進10架A321neo客機，但若要自行維修飛機，國內現有棚廠有限，恐須尋求他航協助。對此，林國顯說，亞洲航空有發展A321系列空機維修計畫，星宇也可以到鄰近國家維修，只是成本考量問題。