月薪制打工族收入創7年新低 時薪制平均領160

2018-03-07 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕勞動部公布最新調查「部分工時勞工就業實況」，發現部分工時勞工的記薪方式以時薪制占73%最多，其餘月薪制月入由1萬2786元降低到1萬2203元，創下7年來新低；不過時薪、日薪與按件計酬的打工族約定工資均創下7年來新高，時薪制打工族每小時160元，較3年前調查平均142元大幅增加12.7%。

勞動部統計處分析，月薪制打工族約定工資下降，主要是受到法定工時下降影響，導致部分工時勞工工時縮短，直接影響報酬減少。

勞動部去年6月1日至7月31日間針對台灣地區（不含金門縣及連江縣）參加勞工保險的3千多名部分工時勞工進行「部分工時勞工就業實況調查」，結果在近日公布，調查發現，去年5月我國打工族有41萬7000人，占總就業者之3.68%。

部分工時勞工的記薪方式以時薪制為最多，占73%；月薪、日薪、「按件計酬」則分別占17.7%、7.5%、1.8%；歷年調查中，時薪制都約占7成。月薪制打工族下降4.6%為1萬2203元，創下7年來新低，「月薪制」者以「業務推銷員」每月1萬8979元最高，其次為「廚房雜工」每月1萬6397元。

但時薪、日薪與按件計酬的打工族約定工資則是創下7年來新高，其中時薪制部分平均每小時160元，以教師（含代課、才藝老師）每小時312元最高，其次為護理人員（含牙醫助理）每小時178元。

調查中也指出，部分工時勞工平均每週實際工作時數為18.6小時，較3年前22.2小時下降；平均每日實際工作4.9小時，平均每週實際工作3.8日。工作內容方面，部分工時勞工主要工作內容以餐飲服務生、事務工作人員所占比率最高，分別占16.0%、15.8%，其次為作業員（含組裝、包裝）占9.5%、教師（含代課、才藝老師）占7.8%、「收銀員」占7.6%。